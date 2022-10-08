'Hotgirl thị phi' Trang Nemo bị truy tố tội gây rối trật tự xã hội: mức án cao nhất 2 năm tù

Xã hội 08/10/2022 08:46

Viện KSND quận 1 (TP.HCM) vừa hoàn tất cáo trạng liên quan đến việc hotgirl bán hàng online Trang Nemo vừa gây rối trật tự công cộng vừa livestream.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, bị can Nguyễn Xuân Hương Trang (30 tuổi hay còn gọi là Trang Nemo) và 4 đồng phạm bị Viện KSND Q.1 (TP.HCM) truy tố về tội "gây rối trật tự công cộng" bao gồm Phạm Quyền Quy; Nguyễn Ngọc Khương (cùng 23 tuổi); Nguyễn Phước Tuấn (31 tuổi) và Phan Hoàng Nam (24 tuổi) .

'Hotgirl thị phi' Trang Nemo bị truy tố tội gây rối trật tự xã hội: mức án cao nhất 2 năm tù - Ảnh 1
Trang Nemo vừa 'đánh nhau' vừa livestream. Ảnh: VTC News

Cả 5 bị can đều được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Đồng thời đều bị truy tố theo khoản 1 Điều 318 bộ luật Hình sự, ở khung hình phạt cao nhất là đến 2 năm tù.

Theo cáo trạng được thông tin trên Báo Người Lao Động, Trang là chủ cửa hàng "Trang Nemo" trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Do mâu thuẫn trong việc bán hàng online nên Trang và chị Trần Nguyễn Trà My xảy ra mâu thuẫn, hẹn nhau giải quyết tại cửa hàng.

Chiều 16-1, My cùng hai người khác là Phạm Lệ K., Trần Thị H.Y. đến cửa hàng "Trang Nemo". Sau đó, My cùng chị Y. vào cửa hàng để xin lỗi, còn chị K. đứng bên ngoài.

Trong lúc My xin lỗi Trang thì chị K. vào cửa hàng gọi My về nên giữa K. và Trang mâu thuẫn.

'Hotgirl thị phi' Trang Nemo bị truy tố tội gây rối trật tự xã hội: mức án cao nhất 2 năm tù - Ảnh 2
Ảnh ghi lại màn hình lúc xảy ra vụ việc. Ảnh: Thanh Niên

Theo kết luận điều tra của Công an quận 1, Trang dùng tay giật khẩu trang của chị K., sau đó, Quy và Quách Thị Thùy Trang là nhân viên của hàng, xông cào hành hung, đánh đạp vào bụng, lưng, vai… của chị K.

Lúc này, chị Y. xông vào can ngăn thì bị Khương dùng cùi chỏ đánh. Thấy xảy ra xô xát, bảo vệ cửa hàng là Nam và Tuấn chạy vào. Nam dùng tay đánh vào mắt trái của chị K., Tuấn dùng tay đánh vào mắt phải của chị K.

Sau đó, lực lượng chức năng có mặt đưa tất cả đương sự về trụ sở làm việc. Trước khi rời khỏi cửa hàng, hai bên tiếp tục xô xát; Trang dùng tay giật khẩu trang của chị K. còn Quy, Khương, Nam, Tuấn tiếp tục dùng tay tấn công chị K.

Chị K. bị đa chấn thương phần mềm, sưng bầm rải rác các bộ phận trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương do thương tích gây nên 3%, riêng chị Y. không ghi nhận thương tích. Tại cơ quan công an, Trang, Quy, Khương, Tuấn và Nam thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Trang Nemo được biết đến là doanh nhân chuyên kinh doanh thời trang tại TP HCM. Trang cá nhân của người đẹp có hơn 400 nghìn lượt theo dõi.

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