Ngậm ngùi mừng thôi nôi con gái sau lũ quét: mẹ bỉm căng tấm bạt trên nền nhà ngồi tạm vì mọi thứ đã cuốn đi hết rồi

Xã hội 07/10/2022 11:48

Đã 5 ngày sau lũ quét, cũng là ngày thôi nôi của con gái chị Yến (xã Tà Cạ, Kỳ Sơn, Nghệ An). Tuy nhiên, căn nhà đã bị lũ cuốn sạch mọi thứ, chị chỉ có thể trải một tấm bạt ngồi tạm, âu yếm nhìn con ngủ.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên trước đó, lũ quét bất ngờ ập tới, người đứng đầu bản làng, khối phố ở huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) đã liên tục thông báo cho người dân nhanh chóng sơ tán. Vì thế có rất nhiều người kịp thời bỏ chạy thoát thân trước khi nhà đổ sập. Họ cũng không ngờ trận lũ đến nhanh và bất ngờ khiến không ai kịp trở tay. Trận lũ này cũng được những người sống lâu năm kể lại rằng, họ chưa từng chứng kiến sự hung bạo của thiên nhiên như vậy trong lịch sử.

Ngậm ngùi mừng thôi nôi con gái sau lũ quét: mẹ bỉm căng tấm bạt trên nền nhà ngồi tạm vì mọi thứ đã cuốn đi hết rồi - Ảnh 1
 

 

Ngậm ngùi mừng thôi nôi con gái sau lũ quét: mẹ bỉm căng tấm bạt trên nền nhà ngồi tạm vì mọi thứ đã cuốn đi hết rồi - Ảnh 2
Trận lũ dữ cuốn trôi mọi thứ. Ảnh: Thanh Niên

Sau đêm kinh hoàng qua đi, mọi thứ đều bị cuốn trôi và vùi lấp, nhiều người đã không kìm được nước mắt mà khóc nghẹn, thất thần sau trận lũ dữ.

Chia sẻ trên Báo VietNamNet, “hôm nay là ngày thôi nôi con gái", chị Yến (xã Tà Cạ, Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết. Và sau 5 ngày qua, chị vẫn chưa hoàn hồn và không biết làm gì hay bắt đầu từ đâu vì mọi thứ đều không còn gì cả.

Ngậm ngùi mừng thôi nôi con gái sau lũ quét: mẹ bỉm căng tấm bạt trên nền nhà ngồi tạm vì mọi thứ đã cuốn đi hết rồi - Ảnh 3
Chị Yến ngồi tạm trên một tấm bạt vì lũ cuốn trôi mọi thứ. Ảnh: VietNamNet

“Vợ chồng em cưới nhau 5 năm trước, nhưng vì hiếm muộn con nên cắm bìa đất vay ngân hàng được 250 triệu đồng để đi viện nhờ can thiệp. Nay con vừa tròn một tuổi thì lũ cuốn mất hết nhà. Mấy hôm nay đều ăn ở nhà hàng xóm, quần áo, bỉm sữa đều do người khác cho”, chị Yến buồn bã cho biết. Hiện nay, chị không còn nhà, tài sản cũng không. Mỗi tối lại đến ngủ nhờ nhà hàng xóm rtạm bợ để cố gắng xây dựng lại nơi ở. Vào ngày con tròn một tuổi, bà mẹ trẻ cũng ngậm ngùi vì con phải chịu cảnh khổ cực do lũ quét, cái ăn cái mặc chưa biết ra sao. Đây cũng là kỷ niệm ngày thôi nôi mà hẳn là chị không bao giờ quên.

Ngậm ngùi mừng thôi nôi con gái sau lũ quét: mẹ bỉm căng tấm bạt trên nền nhà ngồi tạm vì mọi thứ đã cuốn đi hết rồi - Ảnh 4
Mẹ và con sau lũ. Ảnh: Internet

“Hôm qua, vợ chồng mình che tạm tấm bạt trên đó, dọn dẹp đất đá. Tối đến xin ngủ nhờ nhà hàng xóm. Nay cũng là ngày sinh nhật tròn 1 tuổi của con gái đầu lòng Tuệ Nhi, một kỷ niệm ngày thôi nôi không bao giờ quên”, người mẹ trẻ tâm sự.

Lôi từ trong đống bùn ra được vài bộ áo quần, chị Lương Thị Dung (SN 1974, trú bản Hoà Sơn) cho biết, đó là những gì còn lại sau trận lũ lịch sử hàng chục năm qua.

Ngậm ngùi mừng thôi nôi con gái sau lũ quét: mẹ bỉm căng tấm bạt trên nền nhà ngồi tạm vì mọi thứ đã cuốn đi hết rồi - Ảnh 5
Đường xá và nhà dân ngập trong bùn đất đến 1m. Ảnh: VietNamNet

Nguồn nước sạch dùng để uống, nấu ăn đều thiếu thốn. Nhiều bản làng tan hoang. Người dân tại khu vực xảy ra lũ quét ở huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) vẫn dọn dẹp, cào bới lớp bùn đất để tìm kiếm tài sản. Đi đâu cũng gặp những ánh mắt thất thần, khóc nghẹn của bà con vì tài sản đã bị lũ dữ cuốn trôi.

Lũ quét đi qua, bùn đất kinh hoàng đang bám víu khắp các đồ vật, tài sản nhà dân. Mọi người ở xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đang cố gắng gượng dậy, rũ bùn đất từ các vật dụng, mong sao sớm ổn định cuộc sống.

Ngậm ngùi mừng thôi nôi con gái sau lũ quét: mẹ bỉm căng tấm bạt trên nền nhà ngồi tạm vì mọi thứ đã cuốn đi hết rồi - Ảnh 6
 

 

Ngậm ngùi mừng thôi nôi con gái sau lũ quét: mẹ bỉm căng tấm bạt trên nền nhà ngồi tạm vì mọi thứ đã cuốn đi hết rồi - Ảnh 7
Người dân khắc phục khó khăn sau lũ. Ảnh: Internet

Theo thống kê của Báo Quân Đội Nhân Dân, Tính đến sáng 4-10, toàn huyện có 1 người tử vong, 55 ngôi nhà bị đổ sập, lũ cuốn trôi hoàn toàn (xã Tà Cạ 54 nhà, thị trấn Mường Xén 1 nhà), 141 nhà bị hư hỏng nặng (xã Tà Cạ 79 nhà, thị trấn Mường Xén 62 nhà); 36 nhà buộc phải di dời không thể sinh sống do nguy cơ sạt lở đất (xã Tà Cạ 30, xã Bảo Nam 6 nhà). Trận lũ quét cũng cuốn trôi 2 ô tô 5 chỗ ngồi, làm ngập, vùi lấp 10 ô tô, 91 xe máy…

Sạt lở, tắc đường rất nghiêm trọng tại nhiều tuyến đường giao thông, cụ thể tuyến đường nối Mường Xén - Tây Sơn bị sụt lún nhiều đoạn.

Có thể thấy, bà con vùng lũ và lực lượng chức năng vô cùng cố gắng để có thể phục hồi lại mọi thứ. Họ chia sẻ nhau những bữa ăn và cùng nhau dọn dẹp, xây cầu tạm để vào bản. Mong sao mọi thứ sớm qua đi và họ có thể khắc phục những khó khăn sớm nhất.

Xót lòng lời kể của anh họ bé gái bị lũ cuốn trôi: ‘Em toàn cười thôi, nhà cửa tan tành, không còn gì’

Xót lòng lời kể của anh họ bé gái bị lũ cuốn trôi: ‘Em toàn cười thôi, nhà cửa tan tành, không còn gì’

Khắp người đầy vết thương trầy da, sưng tấy, anh họ của bé gái 4 tháng tuổi bị lũ cuốn đi ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An khiến nhiều người không khỏi xúc động.

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