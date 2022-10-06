Nóng: Công an đã xác minh việc em học sinh bị đánh bầm tay chân, hoảng loạn khi từ trường về nhà ở Đà Nẵng

Xã hội 06/10/2022 19:13

Cơ quan chức năng vừa có kết luận việc em học sinh nghi ngờ bị hành hung, đánh đập sau khi từ trường về nhà.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, cơ quan chức năng đã có kết luận về việc nam sinh bị hành hung. Theo đó, việc học sinh lớp 1 bị bầm tím chân tay không phải do giáo viên chủ nhiệm hành hung học sinh như mạng xã hội đồn đoán.

Theo ông Lê Từ Hòa, Phó Chủ tịch UBND phường Thọ Quang cho hay: "Em này bị thương do bị bạn cùng lớp đánh trong lúc được kèm cặp, học thêm buổi trưa. Sự việc xảy ra từ chiều hôm qua (ngày 5-10). Em này chậm hơn các em học sinh trong lớp nên cô giáo chủ nhiệm giao em đó cho 1 em học sinh khác để kèm cặp thêm. Tuy nhiên, lớp 1 với nhau nên hiếu động, 2 em đã đánh nhau gây ra sự việc như trên".

Nóng: Công an đã xác minh việc em học sinh bị đánh bầm tay chân, hoảng loạn khi từ trường về nhà ở Đà Nẵng - Ảnh 1

Vụ việc được xác định do hai học sinh cùng lớp ẩu đả, đánh nhau trong giờ nghỉ trưa. Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ Báo Tiền Phong, gia đình đã vô cùng bức xúc khi nghi ngờ cọn bị đánh tại trường học. Theo lời người mẹ, chính cháu trai đã nói cô dùng thước to để đánh con. Khi về nhà, cháu bé không chỉ mang thương tích đầy mình mà tinh thần cũng vô cùng hoảng loạn.

Tuy nhiên, theo cô giáo xác nhận lại với phụ huynh, cô không đánh trẻ. Cô cho hay, vào giờ nghỉ trưa, cô đưa các bạn tới phòng ngủ, riêng H. không chịu đọc bài nên cô gọi một học sinh khác tới kèm cho H.. Bạn này có cầm theo cây để vừa chỉ bài vừa đánh H., đánh theo kiểu đọc sai thì gõ nhẹ.

Nóng: Công an đã xác minh việc em học sinh bị đánh bầm tay chân, hoảng loạn khi từ trường về nhà ở Đà Nẵng - Ảnh 2
Bắp chân cháu H. sưng, bầm tím sau khi bị đánh. Ảnh: Tiền Phong

Theo Ông Lê Từ Hòa cho biết thêm, ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND phường đã đến trường nắm thông tin, yêu cầu cô giáo làm bản tường trình. Công an phường cũng đã xác minh, xuống nhà cả 2 em học sinh để tìm hiểu nguyên do. Qua các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định 2 em học sinh này đánh nhau. Không có chuyện giáo viên chủ nhiệm hành hung con trẻ.

"Tôi đã đề nghị hiệu trưởng kiểm điểm vai trò giáo viên trong công tác quản lý lớp. Hiệu trưởng và ban giám hiệu rút kinh nghiệm trong việc quản lý giáo viên, cũng như là học sinh trong trường học. Kiểm điểm, phê bình nhắc nhở nghiêm túc tiếp thu và không để tái phạm" - ông Lê Từ Hòa thông tin.

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Từ khóa:   Đà Nẵng bé trai bị hành hung

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