Trước đó, theo thông tin từ Báo Người Lao Động, vụ án làm rúng động dư luận này được UBND TP Hà Nội đề nghị hỏa tốc xử lý vụ việc. Sau một thời gian điều tra, đối tượng H. đã bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố hai tội "Cố ý gây thương tích" và "Giết người" với khung hình phạt tử hình.

Vài ngày qua, thông tin về vụ án ‘bố dượng’ nhẫn tâm đóng 9 cây đinh vào đầu cháu bé 3 tuổi, ý đồ giết cháu bé để không phải nuôi con đã được TAND thành phố Hà Nội ra Quyết định xét xử. Nhiều người mong muốn hành vi mất nhân tính của N.T.H sẽ được xử phạt nghiêm minh, đúng tội.

Quá trình chung sống cùng mẹ con chị L., H. thấy cháu A. có thái độ không nghe lời nên đã nhiều lần hành hạ, đánh đập và giết cháu A. để không phải nuôi dưỡng, không để cháu A. làm ảnh hưởng đến cuộc sống của H. và L.

Theo thông tin từ Báo Phụ Nữ Việt Nam, sau ly hôn, có phát sinh tình cảm với H., chị L. và H. đưa cháu A. đến thuê phòng trọ ở thôn Mục Uyên 1 (xã Tân Xã, Thạch Thất) để chung sống như vợ chồng.

Từ những suy nghĩ này, H. đã 5 lần có hành vi hành hạ, đánh đập con gái của người tình.

Cháu bé bị 'bố dượng' sát hại. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Cụ thể, theo thông tin từ Báo Tiền Phong cho hay: Lần thứ nhất, chị L. đã thấy cháu có biểu hiện khó thở và khi đưa cháu vào bệnh viện điều trị đã lấy trong lỗ mũi của cháu ra các dị vật.

Lần thứ hai, cơ quan điều tra xác định H. đã, mua 2 gói thuốc diệt cỏ dạng lỏng pha vào trong chai nước ngọt rồi đưa cho cháu A. và nói “uống nước đi”. Sau khi uống được khoảng 3 ngụm thì cháu A.bị ngộ độc nôn ra nước màu xanh trắng.

Lần thứ 3, đối tượng này đã mang 2 đinh ốc vít về nhét vào miệng cháu bé và ép cháu uống. Trong đường tiêu hóa của cháu có 1 chiếc đinh ốc vít được phát hiện. Đến lần thứ tư, trong một buổi liên hoan, anh ta dùng tay đánh cháu ngã xuống sàn bị gãy 1/3 thân xương cánh tay phải.

Đối tượng H. khai nhận toàn bộ hành vi. Ảnh: Tiền Phong

Lần thứ năm, cơ quan truy tố xác định sáng 17/1/2022, khi chị L. rời nhà đi làm, H. nhiều lần tát vào mặt cháu. Bị cáo tách lấy 10 chiếc đinh trong quả tạ, rồi lần lượt đóng 9 cái đinh vào khu vực xung quanh vùng đỉnh đầu khiến cháu đau đớn, la hét. Công an xác định, đầu cháu bé bị đóng những chiếc đinh dài 2,1 cm.

Sau khi đóng đinh vào đầu cháu A. xong, H. đưa đứa bé đi gửi và quay về phòng trọ ngủ.

Chiều cùng ngày, thấy cháu A. có biểu hiện buồn nôn, sức khỏe yếu, không đứng vững, chị L. gọi xe taxi đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật toàn thân, vùng đầu có nhiều vết xước, sờ có dị vật dưới da, chảy dịch tai hai bên.

Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất đã tiến hành sơ cứu, chụp X.Quang, chụp cắt lớp vi tính phát hiện có 9 dị vật xuyên xương đỉnh hai bên vào nhu mô não (nghi là kim khí), nên đã chuyển cháu A. đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn tiếp tục cấp cứu. Tuy nhiên, dù đã cố gắng điều trị, cháu A đã tử vong tại Bệnh viện do vết thương quá nặng.

Người thân đau đớn tiễn biệt bé gái 3 tuổi

Trong buổi tiễn đưa cháu Đ.N.A. về nơi an nghỉ cuối cùng, nhiều người dân thôn 2, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội đã không giấu nổi sự tiếc thương.

Ai cũng đau xót, thương tiếc cho bé Đ.N.A. (3 tuổi), đã phải chịu quá nhiều nỗi đau thể xác và tinh thần trước khi qua đời.

Gia đình đau xót đưa tang cháu bé. Ảnh: Dân Viêt

Tiếng kèn, tiếng trống chiêng cùng tiếng gào khóc khiến không ít người rơi nước mắt đau lòng bởi nạn nhân còn quá nhỏ tuổi.

Cháu còn nhỏ mà phải chịu liên tiếp nhiều nỗi đau. Đến phút cuối, gia đình bày tỏ nguyện vọng bệnh viện trong quá trình mổ pháp y có thể lấy đinh ra khỏi thi thể cháu, không thể để cháu mãi mang dị vật trong đầu.

Hiện, vụ việc đang được đưa ra xét xử, dư luận mong muốn kẻ phạm tội sẽ bị xử lý đích đáng lấy lại công bằng cho cháu bé và những người thân.