Chị T nhận xét người nghi ngờ hành hung trẻ - cô P.T.G được biết đến người nhẹ nhàng, yêu thương trẻ và biết cách tạo tâm lý tin tưởng cho phụ huynh. Nhưng không ngờ, đây lại là người bị tình nghi đã bạo hành con trẻ.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, chị T - một phụ huynh có con học tại Nhóm trẻ mầm non Elm School (số 15-17 đường Nguyễn Phước Lan, Đà Nẵng ) vẫn bức xúc và bất ngờ vì con mình bị cô giáo P.T.G bạo hành, bỏ đói trên lớp học.

Cũng theo chị T, thời gian theo học tại đây, con chị hay quấy khóc mỗi khi thay tã và uống nhiều nước sau khi đi học về. Khi hỏi, cô giáo cho rằng vì trên lớp bé rất hiếu động, nghịch ngợm.

Còn theo phụ huynh D. (trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), Elm School có bất thường trong việc giám sát trẻ học tại cơ sở. Anh D cho rằng, nhà trường không cho phụ huynh theo dõi con em qua camera bằng điện thoại di động. Trường hợp muốn xem phải đến tận trường.

Sự việc chỉ được phát hiện khi một trẻ bị đau, tranh thủ giờ trưa phụ huynh chạy lên trường để kiểm tra khi xem qua camera thì vô tình bắt gặp cảnh cô G đang đánh trẻ.

"Con tôi được 20 tháng tuổi, theo học tại đây từ tháng 5-2022, tin tưởng trường là nơi chăm sóc tốt cho con khi học phí lên gần 7 triệu đồng/tháng nhưng hóa ra không phải học phí cao là được chăm sóc tốt. Nhiều tháng trôi qua phụ huynh chúng tôi không hề hay biết chỉ khi một phụ huynh tình cờ phát hiện thì mới vỡ lở ra chuyện trẻ bị bạo hành", anh D chia sẻ.

Nhóm lớp độc lập tư thục Elm School. Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ Báo VietNamNet trước đó, nhóm trẻ mầm non Elm school vừa mới hoạt động trong tháng 4/2022 và được cấp phép chăm sóc, giáo dục tối đa cho 52 trẻ mầm non. Hiện nhóm trẻ này đang chăm sóc cho hơn 30 trẻ.

Trưa 3-10, mạng xã hội xuất hiện bức thư xin lỗi được cho là của cô giáo có tên P.T.G, giáo viên và người đồng sáng lập Elm School. Trong thư, cô G thừa nhận các hành vi như đẩy ngã, đánh, xô, tát, xách và ném, kéo lê, đút cơm thô bạo, bỏ đói… với một số trẻ tại trường.

Biên bản ghi lại việc cô đẩy ngã một em (trả lời phụ huynh rằng đó là vô tình chứ không cố ý), cô còn nhấc tay C. từ khu vực bẩn sang nơi sạch. Khi hỗ trợ X. ăn, X. nhè ra và cô G. đút lại cho X. ăn...

Phụ huynh cùng đại diện Elm School và cô G. đã cùng trích xuất camera thì thấy những ngày 13/9, 14/9, 16/9 và 20/9, cô G. đã có nhiều hành vi bạo lực với trẻ như tát, đánh, dùng điện thoại khi cho trẻ ăn.