Vụ nghi ngờ con bị bỏ đói, đánh đập tại Elm School: Phụ huynh phát hiện nhiều bất thường, mâu thuẫn trong sự việc

Xã hội 04/10/2022 15:11

Những dấu hiệu cho thấy việc con họ bị cô giáo hành hung và bỏ đói là thật.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, chị T - một phụ huynh có con học tại Nhóm trẻ mầm non Elm School (số 15-17 đường Nguyễn Phước Lan, Đà Nẵng) vẫn bức xúc và bất ngờ vì con mình bị cô giáo P.T.G bạo hành, bỏ đói trên lớp học.

Chị T nhận xét người nghi ngờ hành hung trẻ - cô P.T.G được biết đến người nhẹ nhàng, yêu thương trẻ và biết cách tạo tâm lý tin tưởng cho phụ huynh. Nhưng không ngờ, đây lại là người bị tình nghi đã bạo hành con trẻ.

Vụ nghi ngờ con bị bỏ đói, đánh đập tại Elm School: Phụ huynh phát hiện nhiều bất thường, mâu thuẫn trong sự việc - Ảnh 1

Cô P.T.G làm việc với cơ quan chức năng chiều 3-10. Ảnh: Người Lao Động

Cũng theo chị T, thời gian theo học tại đây, con chị hay quấy khóc mỗi khi thay tã và uống nhiều nước sau khi đi học về. Khi hỏi, cô giáo cho rằng vì trên lớp bé rất hiếu động, nghịch ngợm.

Còn theo phụ huynh D. (trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), Elm School có bất thường trong việc giám sát trẻ học tại cơ sở. Anh D cho rằng, nhà trường không cho phụ huynh theo dõi con em qua camera bằng điện thoại di động. Trường hợp muốn xem phải đến tận trường.

Sự việc chỉ được phát hiện khi một trẻ bị đau, tranh thủ giờ trưa phụ huynh chạy lên trường để kiểm tra khi xem qua camera thì vô tình bắt gặp cảnh cô G đang đánh trẻ.

"Con tôi được 20 tháng tuổi, theo học tại đây từ tháng 5-2022, tin tưởng trường là nơi chăm sóc tốt cho con khi học phí lên gần 7 triệu đồng/tháng nhưng hóa ra không phải học phí cao là được chăm sóc tốt. Nhiều tháng trôi qua phụ huynh chúng tôi không hề hay biết chỉ khi một phụ huynh tình cờ phát hiện thì mới vỡ lở ra chuyện trẻ bị bạo hành", anh D chia sẻ.

Vụ nghi ngờ con bị bỏ đói, đánh đập tại Elm School: Phụ huynh phát hiện nhiều bất thường, mâu thuẫn trong sự việc - Ảnh 2
 

 

Vụ nghi ngờ con bị bỏ đói, đánh đập tại Elm School: Phụ huynh phát hiện nhiều bất thường, mâu thuẫn trong sự việc - Ảnh 3
Nhóm lớp độc lập tư thục Elm School. Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ Báo VietNamNet trước đó, nhóm trẻ mầm non Elm school vừa mới hoạt động trong tháng 4/2022 và được cấp phép chăm sóc, giáo dục tối đa cho 52 trẻ mầm non. Hiện nhóm trẻ này đang chăm sóc cho hơn 30 trẻ.

Trưa 3-10, mạng xã hội xuất hiện bức thư xin lỗi được cho là của cô giáo có tên P.T.G, giáo viên và người đồng sáng lập Elm School. Trong thư, cô G thừa nhận các hành vi như đẩy ngã, đánh, xô, tát, xách và ném, kéo lê, đút cơm thô bạo, bỏ đói… với một số trẻ tại trường.

Biên bản ghi lại việc cô đẩy ngã một em (trả lời phụ huynh rằng đó là vô tình chứ không cố ý), cô còn nhấc tay C. từ khu vực bẩn sang nơi sạch. Khi hỗ trợ X. ăn, X. nhè ra và cô G. đút lại cho X. ăn...

Phụ huynh cùng đại diện Elm School và cô G. đã cùng trích xuất camera thì thấy những ngày 13/9, 14/9, 16/9 và 20/9, cô G. đã có nhiều hành vi bạo lực với trẻ như tát, đánh, dùng điện thoại khi cho trẻ ăn.

Vụ giáo viên bạo hành trẻ mầm non ở Đà Nẵng: Tạm đình chỉ cơ sở, điều tra làm rõ sự việc

Vụ giáo viên bạo hành trẻ mầm non ở Đà Nẵng: Tạm đình chỉ cơ sở, điều tra làm rõ sự việc

Sau khi thông tin về vụ việc, Cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ hoạt động nhóm lớp độc lập tư thục ở Đà Nẵng để điều tra, xác minh hành vi bỏ đói, bạo hành trẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   Đà Nẵng bạo hành trẻ bạo hành trẻ em

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 4 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 5 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 6 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 6 giờ 46 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 7 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 8 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?