Vụ cháy quán karaoke mới được nhắc đến trong buổi họp báo vào ngày 4/10. Trong đó, công an đề nghị xử nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong cho hay, tại buổi họp báo, vụ cháy karaoke An Phú làm 32 người chết được nhắc đến. Trong đó, cơ quan chức năng cũng giải thích rõ ràng về các thông tin. Theo đại tá Trần Văn Chính – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho hay, hiện nay Cơ quan CSĐT đang phối hợp các đơn vị đẩy nhanh thu thập, trưng cầu giám định để có cơ sở xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có).

Karaoke nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Tiền Phong

“Quan điểm xử lý vụ cháy karaoke An Phú là không bao che, không có vùng cấm, xử lý lý nghiêm theo quy định pháp luật. Tôi khẳng định, không có chuyện cán bộ có cổ phần hay bảo kê quán karaoke An Phú", đại tá Chính nói tại buổi họp báo.

Cũng theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, sau khi xảy ra vụ cháy karaoke An Phú làm chết 32 người, Bộ Công an và UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo tổng kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên trước đó, vụ cháy quán karaoke An Phú vào tối ngày 6/9 làm 32 người chết, cơ quan điều tra đã thu thập được dữ liệu từ camera xác định vụ cháy xuất phát từ tầng 2 của quán karaoke chứ không phải cháy từ phòng 303 (tầng 3) như thông tin ban đầu đưa ra.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú ngày 8.9. Ảnh: Thanh Niên

Ngày 16/9, Viện KSND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đối với ông Lê Anh Xuân (SN 1980, chủ karaoke An Phú) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”. Cơ quan điều tra tích cực thu thập dữ liệu, chứng cứ của vụ án, đồng thời khắc phục các hậu quả do vụ cháy quán karaoke gây ra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-vu-chay-quan-karaoke-lam-32-nguoi-tu-vong-cong-an-de-nghi-khan-truong-xu-ly-giam-dinh-theo-yeu-cau-cua-phap-luat-509829.html