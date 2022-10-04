Nam sinh ngủ quên trong phòng thi tốt nghiệp THPT đã được nhập học: mọi nỗ lực sẽ được ghi nhận

Mới đây, vụ việc một em nam sinh trường chuyên ở Cà Mau ngủ quên trong môn thi Tiếng Anh trước đó đã được nhập học Đại học FPT Cần Thơ.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, nam sinh này sẽ được học đầy đủ theo các tín chỉ của trường, em sẽ nhập học theo diện sinh viên dự bị và trở thành tân sinh viên mà không phải chờ đợi sang năm sau. Vào giữa năm, em sẽ có thời gian chuẩn bị để tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Nếu em tốt nghiệp THPT trong năm tới thì em được chuyển đổi các tín chỉ mà em đã có trong năm học 2022-23 tại ĐH FPT Cần Thơ. Như vậy, nhà trường cho biết, nam sinh sẽ không bị muộn một năm học. Nếu kết quả của em vừa hoàn thành các tín chỉ như các bạn sinh viên năm nhất chính thức của ĐH FPT và vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 sẽ được công nhận.

Nam sinh ngủ quên khi đang thi tiếng Anh. Ảnh: Báo Tiền Phong Theo TS Lê Trường Tùng chia sẻ với Báo Thanh Niên: Trong khoản 3 Điều 13 Quy chế đào tạo trình độ ĐH mà Bộ GD-ĐT ban hành qua Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT (ban hành tháng 3.2021), cơ sở đào tạo được công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ. Khối lượng tối đa được công nhận, chuyển đổi không vượt quá 50% khối lượng học tập tối thiểu của chương trình đào tạo. Em học sinh này được xét theo trường hợp đặc biệt và được học theo thông tin trên. Trường không có chủ trương mở rộng việc tuyển sinh viên dự bị. Trước đó, việc nam sinh ngủ quên và bị liệt môn thi đã gây xôn xao dư luận. Cụ thể trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, chiều 8/7, sau khi nhận đề, em này làm nháp vào tờ đề thi được hơn 40 trong tổng số 50 câu, mất khoảng 15 - 20 phút trong 60 phút làm bài thi môn tiếng Anh.

Sau đó, do mệt vì nhiều đêm thức khuya ôn bài cho kỳ thi nên nam sinh gục xuống bàn rồi ngủ khi nào cũng không hay. Khi giám thị gọi dậy nộp bài, phiếu trắc nghiệm của em chưa được điền đáp án. Do bị điểm liệt nên theo quy định, nam sinh không được xét tốt nghiệp và cũng không được xét tuyển vào đại học, cao đẳng. Điều đáng chú ý, đây là một học sinh giỏi suốt 3 năm liền và như các thầy cô nhận xét thì em này “thừa sức đỗ đại học”. Kết quả thi các môn khác của nam sinh cũng khá cao, khi tổng điểm các môn thi đạt 50,22, trừ môn tiếng Anh 0 điểm, nhiều người đáng tiếc cho kết quả học tập của em. Việc được nhập học và không phải dừng lại một năm như trên được xem là điều may mắn với cậu học trò này.

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