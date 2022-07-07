Cảm động câu chuyện thí sinh 49 tuổi quyết tâm thi đậu THPT, ‘dù bạc đầu tôi vẫn đi thi’

Con đường học tập của sĩ tử 49 tuổi này vô cùng gian nan, kể từ thời điểm 2019 cho đến nay, tổng cộng anh đã có 2 lần thi.

Nhân vật được nhắc tên là anh Y Blun Niê, hiện là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Ea Nam, huyện Ea H’leo (Ðắk Lắk). Hiện tại, dù đã 49 tuổi, có vợ và 2 con, anh vẫn quyết tâm thi lấy tấm bằng THPT. Theo chia sẻ trên Thanh niên, anh từng dự thi lần đầu vào năm 2019, cùng với 2 con gái sinh đôi nhưng lại thiếu 0,25 điểm. Thời điểm thi cùng con gái anh đã cố gắng ôn luyện, tuy nhiên, qua phúc khảo cũng không đủ đậu. Hiện con gái anh một người đang theo học đại học sư phạm mầm non, một người buôn bán tại nhà.

Được biết, mặc dù có nhiều cách trở, song, thí sinh này vẫn cố gắng để dự thi tốt nghiệp. Đang dở dang công việc, anh tâm sự: “Tôi làm luôn trưa cho xong việc rồi tranh thủ chạy ra điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp”. Trước ngày thi, dù bận rộn, tuy nhiên anh Y Blun luôn mang theo bên mình tài liệu, tranh thủ từng phút để ôn thi. Anh Y Blun (bên trái) là thí sinh lớn tuổi nhất của tỉnh thi tốt nghiệp THPT 2022. Ảnh: Tiền phong Trích dẫn trên Tiền phong, kể về sự học của mình, anh Y Blun cho hay đó là hành trình đầy gian nan, trắc trở. Sinh ra và lớn lên ở vùng heo hút, lạc hậu, không có trường học, anh theo bố mẹ lên nương làm rẫy. Khi anh 12 tuổi bố mẹ mới chuyển chỗ ở về gần trường học.

Lúc anh đăng ký học cũng là thời điểm đến tuổi lập gia đình, có vợ con, sự nghiệp học tập dần bị gián đoạn. Thời gian này, anh tham gia công tác Đoàn, rồi trải qua các vị trí: Bí thư Đoàn buôn, Bí thư kiêm trưởng buôn. Nhìn các con đi học, anh lại quyết định đăng ký học chương trình bổ túc 1 năm 2 lớp. Anh Y Blun gặp rất nhiều khó khăn trong việc học. Ảnh: Thanh niên Năm 2005, anh được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND xã Ea Nam. Hơn 1 năm sau anh giữ chức Chủ tịch HĐND và làm đủ 2 nhiệm kỳ. Đến năm 2017, anh Y Blun được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ea Nam cho đến nay. Mặc dù vô cùng ngại ngần khi xuất hiện tại lớp học, tuy nhiên anh Y Blun cho hay: “Mong ước lớn nhất của tôi là lấy được tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 để có thêm minh chứng cụ thể khi tuyên truyền bà con tạo điều kiện cho con em đi học. Tôi muốn có tấm bằng từ chính nỗ lực của mình chứ không bỏ tiền mua”. “Dù bạc đầu tôi vẫn đi thi tốt nghiệp để có tấm bằng. Tôi quan niệm, phải có cái chữ, phải đi học mới mở mang đầu óc, biết cách trồng, chăm sóc cây sao cho nhiều quả thì cuộc sống mới bớt khó khăn”, anh Y Blun nói thêm. Theo Sở GD-ĐT Đắk Lắk anh Y Blun Niê (49 tuổi, người dân tộc Êđê) là thí sinh lớn tuổi nhất tỉnh này dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022, điểm thi THPT Võ Văn Kiệt (H.Ea H’leo, Đắk Lắk).

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