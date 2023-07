Kết quả chính thức về nghi vấn lộ đề thi tốt nghiệp THPT 2022

Kết quả xác minh cho hay, hoàn toàn không có việc bị lộ đề thi môn Ngữ văn ra bên ngoài như lời đồn thổi trước đó.

Dẫn tin trên Báo tin tức, ngày 13/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được kết quả xác minh nghi vấn lộ đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 từ cơ quan chức năng của Bộ Công an.

Theo đó, kết quả xác minh cho thấy: Hoàn toàn không có việc lộ đề thi đối với môn Ngữ văn. Việc dự đoán tên tác phẩm sẽ ra trong đề thi chính thức của 3 sinh viên (thuộc một trường đại học tại TP Hồ Chí Minh) là quản trị mạng “Kaito Kid” dựa trên sự phân tích của các cá nhân trong nhóm và kết quả bình chọn của cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, việc này đã tạo ra sự hiểu lầm trong dư luận về việc đề thi bị lộ, ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm hành chính theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Cơ quan chức năng của Bộ Công an đang phối hợp với nhà trường và địa phương để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Kết quả xác minh cho thấy đối với đề thi môn ngữ văn toàn toàn không có việc lộ đề. Ảnh: Báo tin tức

Cũng theo Người lao động, Bộ Công an đang phối hợp xử lý vụ tiết lộ đề thi tốt ngiệp THPT môn toán ở Đà Nẵng

Bộ Công an cho rằng hành vi tiết lộ đề thi môn Toán trong thời gian thi của một thí sinh tại Hội đồng thi TP Đà Nẵng (trong lúc làm bài thi môn Toán, thí sinh này đã sử dụng điện thoại chụp ảnh câu hỏi đề thi, đăng lên mạng nhờ giải hộ) đã vi phạm quy chế thi.

Cơ quan chức năng của Bộ Công an đang phối hợp với các bên liên quan làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vụ việc này không ảnh hưởng tới chất lượng Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Trên cơ sở kết quả xác minh từ cơ quan chức năng của Bộ Công an, Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã chỉ đạo các đơn vị liên quan trong ngành giáo dục tăng cường hơn nữa các biện pháp giáo dục, chấn chỉnh các cá nhân và tổ chức trong việc đăng tải thông tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận; xử lý nghiêm sai phạm trong thực hiện quy chế thi, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm về công tác coi thi tại điểm thi có thí sinh vi phạm quy chế thi.

Trước nghi vấn lộ đề thi môn ngữ văn, Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì? Trước những xôn xao về đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn sáng nay (7/7), Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã lên tiếng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ket-qua-chinh-thuc-ve-nghi-van-lo-de-thi-tot-nghiep-thpt-2022-483193.html