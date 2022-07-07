Trước nghi vấn lộ đề thi môn ngữ văn, Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì?

Xã hội 07/07/2022 14:49

Trước những xôn xao về đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn sáng nay (7/7), Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã lên tiếng.

Theo Người Lao Động, ngay sau khi kết thúc môn thi ngữ văn, mạng xã hội xuất hiện thông tin lộ đề gây xôn xao dư luận. 

Trước những thông tin này, trưa 7/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) khẳng định trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin giả mạo, sai lệch về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

"Bộ GD-ĐT đã báo cáo các cơ quan chức năng để xem xét, xử lý, đồng thời cảnh báo người dân không lan truyền, phát tán các thông tin giả mạo này" - Bộ GD-ĐT cho hay.

Trước nghi vấn lộ đề thi môn ngữ văn, Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì? - Ảnh 1
Thí sinh Hà Nội làm bài thi môn ngữ văn nay - Ảnh: Người Lao Động

Bên cạnh đó, theo VietNamNet, ông Nguyễn Sơn Minh, Giám đốc Trung tâm truyền thông giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, hình ảnh lan truyền trên mạng được cho là ảnh chụp đoạn tin nhắn trao đổi với fanpage chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đề thi Ngữ văn là thông tin giả mạo.

"Đó là hình ảnh chế và được lan truyền trên mạng. Nội dung của Fanpage chính thức của Bộ nên được kiểm duyệt. Hiện, chúng tôi đã thông tin tới các đơn vị chức năng để tiến hành kiểm tra”.

Cũng trên Fanpage này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng vừa phát đi cảnh báo thông tin giả mạo, sai lệch về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Đồng thời cho biết đã báo cáo các cơ quan chức năng để xem xét, xử lý.

Ngoài ra, một số giáo viên Ngữ văn cho hay, chuyện thí sinh đoán trúng tác phẩm nào sẽ xuất hiện trong đề thi năm nay hoàn toàn không khó. Nguyên nhân vì chương trình đã được tinh giản do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

"Chỉ có vài tác phẩm, mà 2 năm trước đề đã ra vào 4 bài thơ rồi nên năm nay, nhiều thí sinh trúng tủ là điều rất bình thường. Truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu đã từng được đưa vào đề thi tốt nghiệp năm 2018. Tuy nhiên, để đạt điểm cao với đề thi Ngữ văn năm nay không dễ"- một giáo viên nhận định.

Trước đó, cư dân mạng xôn xao về một tài khoản khá nổi tiếng trên mạng xã hội tên Kaito Kid đã đoán trúng đề thi Ngữ văn THPT.

Theo tìm hiểu, tài khoản với gần nửa triệu người theo dõi này đã đăng bài dự đoán đề thi Ngữ văn với nội dung: "Cuối cùng thì màn trình diễn ảo thuật đã kết thúc. Đề thi chính là CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA của Nguyễn Minh Châu nha mọi người. Chúc mọi người ngày mai thi tốt nha".

Trước nghi vấn lộ đề thi môn ngữ văn, Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì? - Ảnh 2
Bài đăng khiến cư dân mạng xôn xao - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết nhận về vô số lượt "like" và chia sẻ của cộng đồng mạng. Theo hình ảnh đang lan truyền, tài khoản này đã dự đoán đúng tác phẩm xuất hiện trong đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT trong 3 năm liên tiếp.

Trước nghi vấn lộ đề thi môn ngữ văn, Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì? - Ảnh 3
Tài khoản lên tiếng đính chính - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, mới đây, tài khoản này đã lên tiếng đinh chính khẳng định không liên quan đến việc làm lộ đề thi, tất cả chỉ dựa trên những tác phẩm đã được ra đề các năm trước và tình hình học tập của học sinh hiện tại để suy đoán.

Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Cảm động câu chuyện thí sinh 49 tuổi quyết tâm thi đậu THPT, ‘dù bạc đầu tôi vẫn đi thi’

Cảm động câu chuyện thí sinh 49 tuổi quyết tâm thi đậu THPT, ‘dù bạc đầu tôi vẫn đi thi’

Con đường học tập của sĩ tử 49 tuổi này vô cùng gian nan, kể từ thời điểm 2019 cho đến nay, tổng cộng anh đã có 2 lần thi.

Xem thêm
Từ khóa:   thi THPT thi ngữ văn thi THPT quốc gia

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 4 giờ 43 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 7 giờ 47 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 7 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?