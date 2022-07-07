Trước nghi vấn lộ đề thi môn ngữ văn, Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì?

Trước những thông tin này, trưa 7/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) khẳng định trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin giả mạo, sai lệch về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Bên cạnh đó, theo VietNamNet, ông Nguyễn Sơn Minh, Giám đốc Trung tâm truyền thông giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, hình ảnh lan truyền trên mạng được cho là ảnh chụp đoạn tin nhắn trao đổi với fanpage chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đề thi Ngữ văn là thông tin giả mạo.

"Bộ GD-ĐT đã báo cáo các cơ quan chức năng để xem xét, xử lý, đồng thời cảnh báo người dân không lan truyền, phát tán các thông tin giả mạo này" - Bộ GD-ĐT cho hay.

"Đó là hình ảnh chế và được lan truyền trên mạng. Nội dung của Fanpage chính thức của Bộ nên được kiểm duyệt. Hiện, chúng tôi đã thông tin tới các đơn vị chức năng để tiến hành kiểm tra”.

Cũng trên Fanpage này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng vừa phát đi cảnh báo thông tin giả mạo, sai lệch về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Đồng thời cho biết đã báo cáo các cơ quan chức năng để xem xét, xử lý.

Ngoài ra, một số giáo viên Ngữ văn cho hay, chuyện thí sinh đoán trúng tác phẩm nào sẽ xuất hiện trong đề thi năm nay hoàn toàn không khó. Nguyên nhân vì chương trình đã được tinh giản do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

"Chỉ có vài tác phẩm, mà 2 năm trước đề đã ra vào 4 bài thơ rồi nên năm nay, nhiều thí sinh trúng tủ là điều rất bình thường. Truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu đã từng được đưa vào đề thi tốt nghiệp năm 2018. Tuy nhiên, để đạt điểm cao với đề thi Ngữ văn năm nay không dễ"- một giáo viên nhận định.

Trước đó, cư dân mạng xôn xao về một tài khoản khá nổi tiếng trên mạng xã hội tên Kaito Kid đã đoán trúng đề thi Ngữ văn THPT.

Theo tìm hiểu, tài khoản với gần nửa triệu người theo dõi này đã đăng bài dự đoán đề thi Ngữ văn với nội dung: "Cuối cùng thì màn trình diễn ảo thuật đã kết thúc. Đề thi chính là CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA của Nguyễn Minh Châu nha mọi người. Chúc mọi người ngày mai thi tốt nha".

Bài đăng khiến cư dân mạng xôn xao - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết nhận về vô số lượt "like" và chia sẻ của cộng đồng mạng. Theo hình ảnh đang lan truyền, tài khoản này đã dự đoán đúng tác phẩm xuất hiện trong đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT trong 3 năm liên tiếp.

Tài khoản lên tiếng đính chính - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, mới đây, tài khoản này đã lên tiếng đinh chính khẳng định không liên quan đến việc làm lộ đề thi, tất cả chỉ dựa trên những tác phẩm đã được ra đề các năm trước và tình hình học tập của học sinh hiện tại để suy đoán.

Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.