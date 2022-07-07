Xúc động với mong ước giản dị của sĩ tử trước ngày thi tốt nghiệp THPT: ' Được đứng chung khung hình với người anh quá cố'

Xã hội 07/07/2022 05:36

Chia sẻ của sĩ tử Nguyễn Quang Lâm (2004) trước ngày thi tốt nghiệp THPT khiến dân tình không khỏi thương cảm.

Mới đây, trên mạng xã hội, một tài khoản tiktok cá nhân đã chia sẻ câu chuyện khiến nhiều người phải nghẹn ngào khi một sĩ tử có tên Nguyễn Quang Lâm trước ngày thi mong muốn có một tấm ảnh với người anh trai quá cố của mình. Cụ thể, Lâm chia sẻ: "Anh trai em cũng là một trong số 22 chiến sĩ hi sinh khi giúp dân ở miền Trung. Mong anh có thể ghép cho em với anh em một bức ảnh được không ạ". 

Xúc động với mong ước giản dị của sĩ tử trước ngày thi tốt nghiệp THPT: ' Được đứng chung khung hình với người anh quá cố' - Ảnh 1
Chia sẻ của em Nguyễn Quang Lâm - Ảnh: Chụp màn hình 

Được biết, anh trai của Lâm chính là 1 trong 22 chiến sĩ đoàn Kinh tế quốc phòng 337 đã hy sinh khi làm nhiệm vụ tìm kiếm và khắc phục hậu quả thiên tai ở miền Trung (Quảng Trị) vào năm 2020. Mặt khác, ngày 27/7 sắp tới cũng là ngày Thương Binh Liệt Sĩ nên có lẽ cậu bạn cũng muốn một tấm ảnh kỉ niệm với người anh của mình. 

Bức ảnh sau khi được chỉnh sửa cũng khiến cộng đồng mạng trầm trồ vì trông giống như thật, hình ảnh người em trong trang phục cử nhân với tấm bằng tốt nghiệp cùng với người anh trong bộ quân phục lính rất tình cảm.

Xúc động với mong ước giản dị của sĩ tử trước ngày thi tốt nghiệp THPT: ' Được đứng chung khung hình với người anh quá cố' - Ảnh 2
Lâm và anh trai sau khi được chỉnh sửa - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi bức ảnh được chia sẻ lên mạng xã hội, rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận của mình cùng với lời chúc dành cho Lâm, hi vọng em có thể hoàn thành kì thi tốt nghiệp một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, nhiều người cũng đã gửi lời cảm ơn chân thành đến anh trai Lâm - người chiến sĩ đã không sợ gian khổ mà hi sinh tính mạng mình cho dân tộc, cho Tổ Quốc.

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