Vụ giáo viên bạo hành trẻ mầm non ở Đà Nẵng: Tạm đình chỉ cơ sở, điều tra làm rõ sự việc

Xã hội 04/10/2022 08:50

Sau khi thông tin về vụ việc, Cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ hoạt động nhóm lớp độc lập tư thục ở Đà Nẵng để điều tra, xác minh hành vi bỏ đói, bạo hành trẻ.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet tối 3/10, ông Phạm Hồng Thái - Trưởng Phòng Giáo dục quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết, cơ quan chức năng đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động của nhóm lớp độc lập tư thục Elm School (số 15-17 đường Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Xuân).

“Việc tạm đình chỉ để cơ quan công an điều tra thêm để có kết luận” - Trưởng Phòng Giáo dục quận Cẩm Lệ thông tin.

Vụ giáo viên bạo hành trẻ mầm non ở Đà Nẵng: Tạm đình chỉ cơ sở, điều tra làm rõ sự việc - Ảnh 1

Công an làm việc với cô giáo G. trong chiều 3/10. Ảnh: Tổ quốc

Trong chiều cùng ngày, Công an quận Cẩm Lệ, Phòng giáo dục quận Cẩm Lệ và đại diện UBND phường Hòa Xuân đã đến làm việc, xác minh tại nhóm lớp độc lập tư thục Elm School sau thông tin một giáo viên tại cơ sở này có hành vi bạo hành, bỏ đói trẻ. Toàn bộ video của nhóm trẻ đã được thu giữ để tiến hành điều tra.

Thông tin từ Báo Người Lao Động cho hay, trước đó, mạng xã hội lan truyền bài viết xin lỗi của tài khoản Facebook Elm School. Trong đó, cô giáo P.T.G cho biết trong thời gian làm việc ở lớp Toddler tại Elm School đã có các hành vi sai trái, bạo hành với nhiều trẻ.

Vụ giáo viên bạo hành trẻ mầm non ở Đà Nẵng: Tạm đình chỉ cơ sở, điều tra làm rõ sự việc - Ảnh 2

Nhóm lớp độc lập tư thục Elm School (đóng trên đường Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Xuân). Ảnh: Người Lao Động

Cụ thể, cô P.T.G đã thừa nhận có hành vi đánh, xô, tát, xách, ném kéo lê, dọa nạt trẻ và cho trẻ ăn đồ ăn đã nhả ra, đút cơm thô bạo, bỏ đói trẻ… Cô P.T.G. khẳng định những hành vi của mình là không thể chấp nhận và công khai gửi đến phụ huynh và các cháu lời xin lỗi chân thành.

Qua bức thư, người này cam kết rút khỏi Elm School, chính thức từ bỏ con đường giáo dục mầm non, xin phụ huynh tha thứ.

Tuy nhiên, trong cuộc họp giữa cơ sở và hội phụ huynh vào ngày 29-9, các phụ huynh đã cùng xem lại camera và rất phẫn nộ về hành vi của cô P.T.G. Kết luận cuộc họp, các phụ huynh thống nhất sẽ đề nghị cơ quan chức năng can thiệp để làm rõ vụ việc.

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Từ khóa:   Đà Nẵng bạo hành trẻ em cô giáo bỏ đói trẻ

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