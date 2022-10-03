Rúng động 2 thiếu niên cùng xâm hại bé gái 6 tuổi ra công an thú tội

Xã hội 03/10/2022 16:55

Bé gái 6 tuổi bị 2 anh dụ dỗ, xâm hại tình dục sau đó ra trình diện công an. Đáng nói, cả 3 có quan hệ họ hàng.

Theo thông tin từ Báo Công Lý trước đó, cha của cháu bé đã đến Công an xã Nhạn Môn về việc con gái ông là cháu L. 6 tuổi bị 02 đối tượng là C. 15 tuổi và T. 13 tuổi, trú cùng thôn thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

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Hai thiếu niên cùng xâm hại bé gái 6 tuổi. Ảnh: Công lý

Công an sau đó tiến hành xác minh, điều tra, bước đầu làm rõ:

Trưa ngày 24/9/2022, C, T và L. cùng 2 cháu nhỏ cùng thôn chơi cùng ở sân nhà của C. Thời điểm này người thân của C. không có nhà. Ngay sau đó, C và T đã lôi kéo, dụ dỗ và thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu.

Tại cơ quan Công an, C và T đã khai nhận hành vi vi phạm của mình. Tìm hiểu được biết, C học hết lớp 6, còn T học hết lớp 1, hiện cả hai chỉ ở nhà phụ giúp cha mẹ việc sản xuất gia đình.

Rúng động 2 thiếu niên cùng xâm hại bé gái 6 tuổi ra công an thú tội - Ảnh 2
Thiếu niên T trình diện cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Kạn

Theo thông tin từ Báo Infonet, chiều 3/10, Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Công an huyện Pác Nặm xác minh, điều tra, xử lý theo pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo nhà trường, phụ huynh thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật, quan tâm, quản lý, giáo dục con em mình, đặc biệt khi tình trạng những nạn nhân là bé gái dưới 10 tuổi.

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Từ khóa:   Bắc Kạn hiếp dâm xâm hại tình dục

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