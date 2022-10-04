Đồng Nai: Người dân tá hỏa phát hiện bé trai bị bỏ rơi trong thùng carton, bên ngoài quấn chiếc áo khoác màu đen

Xã hội 04/10/2022 15:32

Người dân vội vàng báo chính quyền việc thấy em bé sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng carton.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, thời điểm phát hiện, em bé được quấn áo khoác màu đen đặt trong một thùng giấy carton màu xanh. Bé trai ngay sau đó đã được chuyển đến Trạm Y tế xã theo dõi.

Đồng Nai: Người dân tá hỏa phát hiện bé trai bị bỏ rơi trong thùng carton, bên ngoài quấn chiếc áo khoác màu đen - Ảnh 1
Bé trai bị bỏ rơi. Ảnh: Tiền Phong

Chính quyền cũng đã cử cán bộ tới hiện trường lập biên bản ghi nhận sự việc.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, khi ghi nhận trình báo, sáng 4/10, Công an xã Giang Điền (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) đã phát thông báo tìm thân nhân của cháu bé.

Đồng Nai: Người dân tá hỏa phát hiện bé trai bị bỏ rơi trong thùng carton, bên ngoài quấn chiếc áo khoác màu đen - Ảnh 2
Nhân viên y tế kiểm tra sức khoẻ cho cháu. Ảnh: VietNamNet

Trong 7 ngày nếu không có người nhà, hoặc không có ai đến làm thủ tục nhận con nuôi, UBND xã Giang Điền sẽ tiến hành làm thủ tục chuyển bé đến cơ sở nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em theo quy định.

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