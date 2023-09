Những ngày vừa qua, thông tin về trận lũ quét kinh hoàng tại Huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã khiến nhiều người không khỏi xót thương. Trong màn đêm tối cùng cơn lũ quét ập nhanh đến bất ngờ, một cậu bé và người em họ đã bị lũ cuốn trôi. Trong đó, bé 4 tháng tuổi đã không qua khỏi, người anh họ trên người đầy ắp vết thương, may mắn lắm em mới bám vào được một cái cây rồi tự leo lên bức tường gần đó để thoát nạn và trở về.

Cậu bé kể lại việc bị lũ quét đi. Nhà hảo tâm đã hỗ trợ em một khoản tiền, đồng thời kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ. Ảnh: Thể thao và văn hóa

Hiện các chiến sĩ bộ đội đang hỗ trợ gia đình dọn dẹp.

Theo thông tin từ Báo Công an Thành Phố Hồ Chí Minh, xã Tà Cạ là địa phương bị thiệt hại nặng nề do đợt lũ quét. Theo báo cáo của UBND Huyện, ngoài 1 cháu bé ở bản Sơn Hà (xã Tà Cạ) tử vong do bị nhà sập. Lũ dữ cũng làm 14 nhà dân bị trôi hoàn toàn, 19 nhà bị sạt lở, 2 xe ôtô bị trôi, 10 ôtô bị bùn đất vùi lấp và 100 căn nhà bị ngập nặng.

Các cán bộ phụ dọn dẹp nhà cho người dân. Ảnh: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Ngoài ra, các trung tâm hành chính như: Trung tâm chính trị, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Nhà công vụ UBND H.Kỳ Sơn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Đội Thi hành án, Huyện ủy, UBND huyện bị bùn đất, gốc cây, đất đá vùi lấp.

Ảnh chụp lại các phương tiện và nhà cửa đều bị vùi trong đất lũ. Ảnh: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Mưa lũ làm ngập và sạt lở nhiều đoạn tại tuyến đường thị trấn Mường Xén đi xã Tây Sơn, làm hư hỏng cầu vòm sắt Hòa Sơn, xã Tà Cạ. Tuyến QL7 tại xã Tà Cạ sạt lở ta luy dương làm tắc đường, các phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn.