Những ngày vừa qua, thông tin về trận lũ quét kinh hoàng tại Huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã khiến nhiều người không khỏi xót thương. Trong màn đêm tối cùng cơn lũ quét ập nhanh đến bất ngờ, một cậu bé và người em họ đã bị lũ cuốn trôi. Trong đó, bé 4 tháng tuổi đã không qua khỏi, người anh họ trên người đầy ắp vết thương, may mắn lắm em mới bám vào được một cái cây rồi tự leo lên bức tường gần đó để thoát nạn và trở về.

Bé trai và em họ bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Thể thao và văn hóa

Chia sẻ trên Báo Thể thao và văn hóa, khi được hỏi: "Con có thương em không, nhớ em không?", cậu bé lặng lẽ gật đầu với ánh mắt đượm buồn, nấc nghẹn chực khóc. "Em của con không khóc, em toàn cười thôi", cậu kể.