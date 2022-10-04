Xót lòng lời kể của anh họ bé gái bị lũ cuốn trôi: ‘Em toàn cười thôi, nhà cửa tan tành, không còn gì’

Xã hội 04/10/2022 09:36

Khắp người đầy vết thương trầy da, sưng tấy, anh họ của bé gái 4 tháng tuổi bị lũ cuốn đi ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Những ngày vừa qua, thông tin về trận quét kinh hoàng tại Huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã khiến nhiều người không khỏi xót thương. Trong màn đêm tối cùng cơn lũ quét ập nhanh đến bất ngờ, một cậu bé và người em họ đã bị lũ cuốn trôi. Trong đó, bé 4 tháng tuổi đã không qua khỏi, người anh họ trên người đầy ắp vết thương, may mắn lắm em mới bám vào được một cái cây rồi tự leo lên bức tường gần đó để thoát nạn và trở về.

Xót lòng lời kể của anh họ bé gái bị lũ cuốn trôi: ‘Em toàn cười thôi, nhà cửa tan tành, không còn gì’ - Ảnh 1
Bé trai và em họ bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Thể thao và văn hóa

Chia sẻ trên Báo Thể thao và văn hóa, khi được hỏi: "Con có thương em không, nhớ em không?", cậu bé lặng lẽ gật đầu với ánh mắt đượm buồn, nấc nghẹn chực khóc. "Em của con không khóc, em toàn cười thôi", cậu kể.

Xót lòng lời kể của anh họ bé gái bị lũ cuốn trôi: ‘Em toàn cười thôi, nhà cửa tan tành, không còn gì’ - Ảnh 2

 

Xót lòng lời kể của anh họ bé gái bị lũ cuốn trôi: ‘Em toàn cười thôi, nhà cửa tan tành, không còn gì’ - Ảnh 3
Trên người cậu bé đầy vết thương. Ảnh: Thể thao và văn hóa

Được biết, nhà cậu bé có 4 anh chị em, cậu là con thứ 3, hiện đang học lớp 5. Hiện tại, nhà của cậu bé đã ngập trong bùn đất, lũ cuốn trôi mọi thứ, chỉ còn lại mỗi bức tường gạch. "Tan tành, không còn gì", người chứng kiến miêu tả. "Thương lắm mọi người ơi, em ngoan lắm", nhà hảo tâm chia sẻ. Cơn lũ quét quả thật tàn ác.  

Xót lòng lời kể của anh họ bé gái bị lũ cuốn trôi: ‘Em toàn cười thôi, nhà cửa tan tành, không còn gì’ - Ảnh 4
Cậu bé kể lại việc bị lũ quét đi. Nhà hảo tâm đã hỗ trợ em một khoản tiền, đồng thời kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ. Ảnh: Thể thao và văn hóa

Hiện các chiến sĩ bộ đội đang hỗ trợ gia đình dọn dẹp.

Theo thông tin từ Báo Công an Thành Phố Hồ Chí Minh, xã Tà Cạ là địa phương bị thiệt hại nặng nề do đợt lũ quét. Theo báo cáo của UBND Huyện, ngoài 1 cháu bé ở bản Sơn Hà (xã Tà Cạ) tử vong do bị nhà sập. Lũ dữ cũng làm 14 nhà dân bị trôi hoàn toàn, 19 nhà bị sạt lở, 2 xe ôtô bị trôi, 10 ôtô bị bùn đất vùi lấp và 100 căn nhà bị ngập nặng.

Xót lòng lời kể của anh họ bé gái bị lũ cuốn trôi: ‘Em toàn cười thôi, nhà cửa tan tành, không còn gì’ - Ảnh 5

 

Xót lòng lời kể của anh họ bé gái bị lũ cuốn trôi: ‘Em toàn cười thôi, nhà cửa tan tành, không còn gì’ - Ảnh 6
Các cán bộ phụ dọn dẹp nhà cho người dân. Ảnh: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Ngoài ra, các trung tâm hành chính như: Trung tâm chính trị, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Nhà công vụ UBND H.Kỳ Sơn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Đội Thi hành án, Huyện ủy, UBND huyện bị bùn đất, gốc cây, đất đá vùi lấp.

Xót lòng lời kể của anh họ bé gái bị lũ cuốn trôi: ‘Em toàn cười thôi, nhà cửa tan tành, không còn gì’ - Ảnh 7

 

Xót lòng lời kể của anh họ bé gái bị lũ cuốn trôi: ‘Em toàn cười thôi, nhà cửa tan tành, không còn gì’ - Ảnh 8
 

 

Xót lòng lời kể của anh họ bé gái bị lũ cuốn trôi: ‘Em toàn cười thôi, nhà cửa tan tành, không còn gì’ - Ảnh 9
Ảnh chụp lại các phương tiện và nhà cửa đều bị vùi trong đất lũ. Ảnh: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Mưa lũ làm ngập và sạt lở nhiều đoạn tại tuyến đường thị trấn Mường Xén đi xã Tây Sơn, làm hư hỏng cầu vòm sắt Hòa Sơn, xã Tà Cạ. Tuyến QL7 tại xã Tà Cạ sạt lở ta luy dương làm tắc đường, các phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn.

Người dân Kỳ Sơn bàng hoàng kể lại trận lũ quét kinh hoàng chưa từng thấy: sau 1 đêm đã mất cả người cả của

Người dân Kỳ Sơn bàng hoàng kể lại trận lũ quét kinh hoàng chưa từng thấy: sau 1 đêm đã mất cả người cả của

Vừa gánh chịu nỗi đau người thân mất đi, vừa bị lũ quét sạch nhà cửa, khung cảnh tan hoang, trơ trọi, các căn nhà ngập trong bùn đất khiến những người dân Kỳ Sơn không tránh khỏi đau xót kể lại.

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Từ khóa:   lũ quét Nghệ An Nghệ An

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