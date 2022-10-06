Tìm thấy con trai dại dột bỏ đi hơn 1 tháng trời, cha mẹ xót lòng: cháu nhỏ dại nên nông nổi, gia đình sẽ khuyên lại nó

Xã hội 06/10/2022 15:03

Sau thời gian vô cùng khổ sở, bỏ công bỏ việc để đi tìm con, anh An đã thấy cháu khi đang đi lang thang và mừng rỡ.

Đúng là không ai thương con bằng cha bằng mẹ, xót con dại dột bỏ đi hơn 1 tháng trời, cha mẹ sau khi tìm thấy đã nhủ lòng động viên, khuyên lại con mình.

Thời gian trước đó, theo chia sẻ trên Báo Thanh Niên, gia đình anh Lê Văn An có người con trai do giận dỗi cha mẹ nên bỏ nhà đi biệt tích hơn 1 tháng trời. Cha mẹ em sau đó đã bỏ hết công việc, rong ruổi khắp nơi tìm con, thậm chí còn nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ và chưa bao giờ ngừng nuôi hi vọng sẽ thấy con một ngày gần nhất. Khuya 5.10, anh An vui mừng thông báo vừa tìm gặp được con trai ở Khu công nghệ cao (TP.Thủ Đức). Nhìn thấy con trai, vợ chồng anh hạnh phúc không nói nên lời.

Kể từ ngày vùng vằng bỏ đi, cậu con trai muốn ‘chứng tỏ bản lĩnh’ đã phải lặn lội, bươn chải bằng nghề nhặt ve chai kiếm sống, ngủ bên ngoài những quán ăn, quán cà phê, mình mẩy lấm lem, gương mặt gầy xọp, nhiều ngày không được tắm rửa.

Tìm thấy con trai dại dột bỏ đi hơn 1 tháng trời, cha mẹ xót lòng: cháu nhỏ dại nên nông nổi, gia đình sẽ khuyên lại nó - Ảnh 1
Gia đình đã tìm thấy con trai trở về. Ảnh: Thanh Niên

Cha cậu thuật lại lời con trai rằng em “cũng không hiểu vì sao mình rời và đi chứ không nghĩ gì nhiều”. Em mượn được bạn chiếc xe đạp để di chuyển nhưng cũng bị đánh cắp mất.

“Sau lần này, 2 vợ chồng tìm cách khuyên nhủ, dạy dỗ lại con để con không làm điều dại dột như vậy nữa.” Vợ chồng anh tâm sự - “Ở tuổi này, con còn bốc đồng, nông nổi, muốn chứng minh mình là người lớn.” Anh An cũng mong muốn để con ổn định tâm lý, không la mắng hay trách phạt mà nhẹ nhàng tâm sự, khuyên nhủ con, tạm cho con nghỉ học 1 năm, sau đó tính tiếp.

Thời gian gần đây, trẻ em trong độ tuổi thiếu niên có nhiều hành động nông nổi, nghiêm trọng hơn là bỏ nhà ra đi khiến cha mẹ các em không ngừng lo lắng, mất ăn mất ngủ, đau buồn vì con mình. Theo thông tin từ Báo Zing News, vào ngày 4/10, một bé gái 14 tuổi cũng rời gia đình, để lại mẩu giấy với nội dung “Con đi về một nơi xa, ba mẹ đừng tìm con nữa”.

Tá hỏa khi phát hiện, bà Hạnh, mẹ cháu bé đã vô cùng lo lắng, bà vội vàng chạy đi tìm kiếm khắp nơi và trình báo công an nhưng chưa có kết quả. Trước đó, gia đình cho hay, cô bé có quen một nam thanh niên trên mạng xã hội, gia đình đã khuyên ngăn vì con gái còn nhỏ. Tuy nhiên, con không nghe và bỏ đi khiến cả nhà đều bất ngờ.

Ở độ tuổi thiếu niên, trẻ có những suy nghĩ phức tạp, nguy hiểm nhất là bản thân chưa đủ chín chắn nhưng dễ dàng làm liều. Các em chưa đủ lớn để hiểu rằng, tình thương của cha mẹ là vô bờ bến.

Qua những vụ việc trên, mong rằng gia đình và nhà trường sẽ cùng nhau có những giải pháp thích hợp để nuôi dạy, khuyên nhủ con cái trước những hành vi trên. Đồng thời, các bậc cha mẹ cũng có thể thường xuyên tâm sự, chia sẻ nỗi lòng của mình để con hiểu và không đi vào những bước đường sai lầm.

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