Tìm thấy con trai dại dột bỏ đi hơn 1 tháng trời, cha mẹ xót lòng: cháu nhỏ dại nên nông nổi, gia đình sẽ khuyên lại nó

Đúng là không ai thương con bằng cha bằng mẹ, xót con dại dột bỏ đi hơn 1 tháng trời, cha mẹ sau khi tìm thấy đã nhủ lòng động viên, khuyên lại con mình.

Thời gian trước đó, theo chia sẻ trên Báo Thanh Niên, gia đình anh Lê Văn An có người con trai do giận dỗi cha mẹ nên bỏ nhà đi biệt tích hơn 1 tháng trời. Cha mẹ em sau đó đã bỏ hết công việc, rong ruổi khắp nơi tìm con, thậm chí còn nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ và chưa bao giờ ngừng nuôi hi vọng sẽ thấy con một ngày gần nhất. Khuya 5.10, anh An vui mừng thông báo vừa tìm gặp được con trai ở Khu công nghệ cao (TP.Thủ Đức). Nhìn thấy con trai, vợ chồng anh hạnh phúc không nói nên lời.