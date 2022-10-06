TP.HCM: Cô gái hốt hoảng bị nam thanh niên lừa lấy Vespa sau vài cái vỗ vai

Xã hội 06/10/2022 13:42

Khi tỉnh lại, cô gái đã mất toàn bộ ví tiền, giấy tờ mang theo người và chiếc Vespa 90 triệu đồng của mình.

Vẫn còn bàng hoàng sau khi tỉnh lại, theo thông tin từ Zing News, chị N.V.G. (ngụ TP.HCM) vội vàng làm đơn trình báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh về việc bị nam thanh niên lấy trộm chiếc xe Vespa.

Người này cho hay, cô quen biết thanh niên tên T. trên mạng xã hội. Sau hơn một tháng trò chuyện, T. thông báo mình vừa từ Đà Lạt xuống TP.HCM và nhờ chị G. chở đi mua ít đồ.

Chiều 4/10, chị G. chạy xe Vespa đến địa điểm đã hẹn để chở T. Tuy nhiên, trên đường di chuyển, nam thanh niên nói quên mang tiền, nên nhờ cô gái đưa về khách sạn trên đường Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh.

TP.HCM: Cô gái hốt hoảng bị nam thanh niên lừa lấy Vespa sau vài cái vỗ vai - Ảnh 1
Chiếc Vespa của chị G. vừa mua được 2 tuần. Ảnh: Zing News

“Khi tới khách sạn, nhân viên hỏi có đi liền không, thì tôi nói đi liền nên để chiếc xe phía bên ngoài. Khi lên phòng, tôi ngửi mùi thuốc lá nồng nặc, sau đó người này vỗ vai tôi vài cái rồi tôi không còn nhận biết được gì”, chị G. thông tin.

Sau khi tỉnh táo lại, chị G. phát hiện ví tiền, giấy tờ xe, CMND và chiếc Vespa đã bị lấy đi. Theo người tố cáo, chiếc xe Vespa mới được mua khoảng 2 tuần với giá khoảng 90 triệu đồng.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, phía công an vào cuộc xác minh, có trích xuất hình ảnh camera an ninh trước khách sạn, xác định, nam thanh niên T.N. là người lấy chiếc xe Vespa của chị G.

Đáng nói hơn, sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều cô gái trẻ khác cũng lên tiếng mình cũng là nạn nhân của tên T.N này.

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Từ khóa:   Vespa lừa đảo ăn cắp xe

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