Chủ nhân sở hữu két sắt chứa tiền ở Kỳ Sơn đã nhận lại tài sản: mừng rơi nước mắt vì món đồ duy nhất còn sót lại

Xã hội 06/10/2022 20:28

Các cán bộ, chiến sỹ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã bàn giao lại tài sản két sắt chứa tiền và các giấy tờ quan trọng cho chủ nhân của nó.

Trong thời gian vừa qua, các hộ dân ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã gặp tình trạng lũ quét ập đến bất ngờ. Rất nhiều ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, làm hỏng tài sản. Các gia đình thậm chí đã không còn gì sót lại sau trận lũ.

Theo thông tin từ Báo VnExpress trước đó, trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã phát hiện 1 két sắt bị lũ cuốn trôi và vùi sâu dưới lớp đất. Bên trong chứa hơn 60 triệu đồng, một cây vàng, nhiều lắc bạc và giấy tờ. Các cán bộ chiến sĩ của Bộ chỉ huy quân sự đã phải mất 20 phút để đào bới, đưa két sắt lên vì két sắt bị vùi lấp khá sâu.

Chủ nhân sở hữu két sắt chứa tiền ở Kỳ Sơn đã nhận lại tài sản: mừng rơi nước mắt vì món đồ duy nhất còn sót lại - Ảnh 1
Lực lượng chức năng đào bới két sắt. Ảnh: VnExpress

May mắn, toàn bộ giấy tờ và tài sản bên trong chưa bị hư hỏng nặng. Chủ nhân của két sắt cũng nhanh chóng được tìm ra.

Theo thông tin từ Báo VOV, gia đình anh Lương Văn Mặn và chị Lương Thị Ỏn, tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn đã nhận ra đây là két sắt nhà mình. Gia đình anh chị Mặn cách điểm phát hiện két sắt hơn 100m.

Chủ nhân sở hữu két sắt chứa tiền ở Kỳ Sơn đã nhận lại tài sản: mừng rơi nước mắt vì món đồ duy nhất còn sót lại - Ảnh 2

 

Chủ nhân sở hữu két sắt chứa tiền ở Kỳ Sơn đã nhận lại tài sản: mừng rơi nước mắt vì món đồ duy nhất còn sót lại - Ảnh 3
Toàn bộ tài sản của gia đình anh Mặn. Ảnh: VOV

Đây chính là tất cả tài sản còn sót lại của gia đình nhà anh. Theo anh Lương Văn Mặn chia sẻ: “Mặc dù tài sản bên trong không quá lớn, nhưng đó chính là tài sản duy nhất của gia đình còn sót lại trong cơn lũ quét, bởi căn nhà đã trôi theo dòng nước lũ, chẳng còn gì hết nữa. Tôi không có gì hơn ngoài lời cảm ơn đến các cán bộ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Chủ nhân sở hữu két sắt chứa tiền ở Kỳ Sơn đã nhận lại tài sản: mừng rơi nước mắt vì món đồ duy nhất còn sót lại - Ảnh 4
Gia đình đã nhận lại tài sản. Ảnh: VnExpress

Tất cả tài sản này được hoàn trả đầy đủ cho gia đình dưới sự chứng kiến của đông đảo bà con và cấp ủy chính quyền bản Hòa Sơn.

TP.HCM: Người phụ nữ bị cướp kéo ngã đập đầu xuống đường phải chuyển viện cấp cứu

TP.HCM: Người phụ nữ bị cướp kéo ngã đập đầu xuống đường phải chuyển viện cấp cứu

Tên cướp ra tay một cách táo tợn từ phía sau người phụ nữ đang di chuyển trên xe. Hắn giật mạnh túi xách và di chuyển với tốc độ cao khiến người phụ nữ bị thương rất nặng.

Xem thêm
Từ khóa:   Kỳ Sơn lũ quét ở Kỳ Sơn két sắt

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 3 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 5 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 5 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?