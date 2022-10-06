Chủ nhân sở hữu két sắt chứa tiền ở Kỳ Sơn đã nhận lại tài sản: mừng rơi nước mắt vì món đồ duy nhất còn sót lại

Các cán bộ, chiến sỹ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã bàn giao lại tài sản két sắt chứa tiền và các giấy tờ quan trọng cho chủ nhân của nó.

Trong thời gian vừa qua, các hộ dân ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã gặp tình trạng lũ quét ập đến bất ngờ. Rất nhiều ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, làm hỏng tài sản. Các gia đình thậm chí đã không còn gì sót lại sau trận lũ. Theo thông tin từ Báo VnExpress trước đó, trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã phát hiện 1 két sắt bị lũ cuốn trôi và vùi sâu dưới lớp đất. Bên trong chứa hơn 60 triệu đồng, một cây vàng, nhiều lắc bạc và giấy tờ. Các cán bộ chiến sĩ của Bộ chỉ huy quân sự đã phải mất 20 phút để đào bới, đưa két sắt lên vì két sắt bị vùi lấp khá sâu.

Lực lượng chức năng đào bới két sắt. Ảnh: VnExpress May mắn, toàn bộ giấy tờ và tài sản bên trong chưa bị hư hỏng nặng. Chủ nhân của két sắt cũng nhanh chóng được tìm ra. Theo thông tin từ Báo VOV, gia đình anh Lương Văn Mặn và chị Lương Thị Ỏn, tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn đã nhận ra đây là két sắt nhà mình. Gia đình anh chị Mặn cách điểm phát hiện két sắt hơn 100m.

Toàn bộ tài sản của gia đình anh Mặn. Ảnh: VOV Đây chính là tất cả tài sản còn sót lại của gia đình nhà anh. Theo anh Lương Văn Mặn chia sẻ: “Mặc dù tài sản bên trong không quá lớn, nhưng đó chính là tài sản duy nhất của gia đình còn sót lại trong cơn lũ quét, bởi căn nhà đã trôi theo dòng nước lũ, chẳng còn gì hết nữa. Tôi không có gì hơn ngoài lời cảm ơn đến các cán bộ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Gia đình đã nhận lại tài sản. Ảnh: VnExpress Tất cả tài sản này được hoàn trả đầy đủ cho gia đình dưới sự chứng kiến của đông đảo bà con và cấp ủy chính quyền bản Hòa Sơn.

TP.HCM: Người phụ nữ bị cướp kéo ngã đập đầu xuống đường phải chuyển viện cấp cứu Tên cướp ra tay một cách táo tợn từ phía sau người phụ nữ đang di chuyển trên xe. Hắn giật mạnh túi xách và di chuyển với tốc độ cao khiến người phụ nữ bị thương rất nặng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chu-nhan-so-huu-ket-sat-chua-tien-o-ky-son-da-nhan-lai-tai-san-mung-roi-nuoc-mat-vi-mon-do-duy-nhat-con-sot-lai-510740.html