TP.HCM: Người phụ nữ bị cướp kéo ngã đập đầu xuống đường phải chuyển viện cấp cứu

Xã hội 06/10/2022 20:04

Tên cướp ra tay một cách táo tợn từ phía sau người phụ nữ đang di chuyển trên xe. Hắn giật mạnh túi xách và di chuyển với tốc độ cao khiến người phụ nữ bị thương rất nặng.

Theo thông tin từ Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, vụ việc xảy ra trên đường Gò Dầu (phường Tân Quý, quận Tân Phú).

Nam thanh niên áp sát, cướp giật túi xách của người phụ nữ khoảng 30 tuổi đang chạy xe trên đường Gò Dầu theo hướng từ đường Dương Văn Dương về đường Tân Quý khiến nạn nhân té ngã, trọng thương. 

Theo người dân sống gần, vụ việc xảy ra vào khoảng chừng 5 giờ 40. Những người dân chứng kiến cho hay tên cướp vô cùng táo bạo nguy hiểm. Hắn chạy xe với tốc độ cao và ra tay rất nhanh khiến người phụ nữ không kịp trở tay, ngã nhào xuống đất.

TP.HCM: Người phụ nữ bị cướp kéo ngã đập đầu xuống đường phải chuyển viện cấp cứu - Ảnh 1
Hiện trường người phụ nữ bị cướp giật giỏ xách nguy hiểm đến tính mạng. Ảnh: Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh

Cũng theo thông tin từ Zing News cho hay, bị giật túi xách, người phụ nữ ngã đập đầu xuống đường. Nạn nhân bất tỉnh, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe không hư hỏng nhiều nhưng trích xuất camera, phần đầu của nạn nhân đập thẳng xuống đường sau cú ngã.

Không giật được túi xách, nam thanh niên rú ga tháo chạy. Hiện, chưa rõ sức khỏe nạn nhân ra sao. Công an đang điều tra xác minh và nhắc nhở chị em phụ nữ di chuyển cẩn thận. Nên cất kĩ các món đồ dễ bị các đối tượng rình rập, trộm cướp.

Nóng: Công an đã xác minh việc em học sinh bị đánh bầm tay chân, hoảng loạn khi từ trường về nhà ở Đà Nẵng

Nóng: Công an đã xác minh việc em học sinh bị đánh bầm tay chân, hoảng loạn khi từ trường về nhà ở Đà Nẵng

Cơ quan chức năng vừa có kết luận việc em học sinh nghi ngờ bị hành hung, đánh đập sau khi từ trường về nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   TP.HCM trộm cướp giật túi xách

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 3 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 5 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 5 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?