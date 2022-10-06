Tên cướp ra tay một cách táo tợn từ phía sau người phụ nữ đang di chuyển trên xe. Hắn giật mạnh túi xách và di chuyển với tốc độ cao khiến người phụ nữ bị thương rất nặng.
- Tìm thấy con trai dại dột bỏ đi hơn 1 tháng trời, cha mẹ xót lòng: cháu nhỏ dại nên nông nổi, gia đình sẽ khuyên lại nó
- TP.HCM: Cô gái hốt hoảng bị nam thanh niên lừa lấy Vespa sau vài cái vỗ vai
Theo thông tin từ Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, vụ việc xảy ra trên đường Gò Dầu (phường Tân Quý, quận Tân Phú).
Nam thanh niên áp sát, cướp giật túi xách của người phụ nữ khoảng 30 tuổi đang chạy xe trên đường Gò Dầu theo hướng từ đường Dương Văn Dương về đường Tân Quý khiến nạn nhân té ngã, trọng thương.
Theo người dân sống gần, vụ việc xảy ra vào khoảng chừng 5 giờ 40. Những người dân chứng kiến cho hay tên cướp vô cùng táo bạo nguy hiểm. Hắn chạy xe với tốc độ cao và ra tay rất nhanh khiến người phụ nữ không kịp trở tay, ngã nhào xuống đất.
Cũng theo thông tin từ Zing News cho hay, bị giật túi xách, người phụ nữ ngã đập đầu xuống đường. Nạn nhân bất tỉnh, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe không hư hỏng nhiều nhưng trích xuất camera, phần đầu của nạn nhân đập thẳng xuống đường sau cú ngã.
Không giật được túi xách, nam thanh niên rú ga tháo chạy. Hiện, chưa rõ sức khỏe nạn nhân ra sao. Công an đang điều tra xác minh và nhắc nhở chị em phụ nữ di chuyển cẩn thận. Nên cất kĩ các món đồ dễ bị các đối tượng rình rập, trộm cướp.