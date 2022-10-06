Tên cướp ra tay một cách táo tợn từ phía sau người phụ nữ đang di chuyển trên xe. Hắn giật mạnh túi xách và di chuyển với tốc độ cao khiến người phụ nữ bị thương rất nặng.

Theo thông tin từ Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, vụ việc xảy ra trên đường Gò Dầu (phường Tân Quý, quận Tân Phú).

Nam thanh niên áp sát, cướp giật túi xách của người phụ nữ khoảng 30 tuổi đang chạy xe trên đường Gò Dầu theo hướng từ đường Dương Văn Dương về đường Tân Quý khiến nạn nhân té ngã, trọng thương.

Theo người dân sống gần, vụ việc xảy ra vào khoảng chừng 5 giờ 40. Những người dân chứng kiến cho hay tên cướp vô cùng táo bạo nguy hiểm. Hắn chạy xe với tốc độ cao và ra tay rất nhanh khiến người phụ nữ không kịp trở tay, ngã nhào xuống đất.

Hiện trường người phụ nữ bị cướp giật giỏ xách nguy hiểm đến tính mạng. Ảnh: Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh

Cũng theo thông tin từ Zing News cho hay, bị giật túi xách, người phụ nữ ngã đập đầu xuống đường. Nạn nhân bất tỉnh, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe không hư hỏng nhiều nhưng trích xuất camera, phần đầu của nạn nhân đập thẳng xuống đường sau cú ngã.

Không giật được túi xách, nam thanh niên rú ga tháo chạy. Hiện, chưa rõ sức khỏe nạn nhân ra sao. Công an đang điều tra xác minh và nhắc nhở chị em phụ nữ di chuyển cẩn thận. Nên cất kĩ các món đồ dễ bị các đối tượng rình rập, trộm cướp.

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