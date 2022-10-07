Đồng Tháp: Đình chỉ nam giáo viên lộ đoạn chat với nữ sinh lớp 12: là giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi trường Chuyên

Xã hội 07/10/2022 16:42

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp cho biết đã đình chỉ thầy giáo dạy học và công tác tại trường này.

Theo thông tin từ Báo Dân Việt cho hay, bước đầu xử lý, lãnh đạo nhà trường đã nhanh chóng tổ chức họp và thống nhất tạm ngưng bố trí giáo viên hiện đang dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi ở các đội tuyển.

Đồng Tháp: Đình chỉ nam giáo viên lộ đoạn chat với nữ sinh lớp 12: là giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi trường Chuyên - Ảnh 1
Giáo viên lộ đoạn chat nhạy cảm. Ảnh: Saostar

Thanh tra Sở GD-ĐT Đồng Tháp cũng yêu cầu các phòng chuyên môn làm việc với Ban giám hiệu trường để nắm thông tin, đồng thời đề nghị trường báo cáo nhanh vụ việc cho sở.

Theo Báo VNExpress, vào hôm nay, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp đã xác nhận trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu đình chỉ giáo viên này giảng dạy trên lớp và bồi dưỡng học sinh giỏi. Người này thừa nhận có nhắn tin dung tục với nữ sinh của trường. Theo thông tin cho hay, đây là thầy giáo dạy môn Vật lí, còn nữ sinh đã học xong lớp 12.

Trước đó, thông tin nội dung tin nhắn thể hiện trái với thuần phong mỹ tục, không lành mạnh và vi phạm đạo đức nhà giáo xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Nội dung tin nhắn có nhiều từ ngữ bị đánh giá dung tục, thể hiện tình cảm trên mức thầy trò giữa hai người.

“Nếu có vi phạm đạo đức nhà giáo phải xử lý nghiêm và có báo cáo lại cho sở. Quan điểm của lãnh đạo sở là sẽ xử lý nghiêm vụ việc tương ứng với hành vi vi phạm", theo thông tin từ Báo Thanh Niên chia sẻ. Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được xử lý.

 

Rộ thông tin một thầy giáo lộ đoạn chat ‘dung tục’ với nữ sinh lớp 12 ở Đồng Tháp: trái thuần phong mỹ tục

Rộ thông tin một thầy giáo lộ đoạn chat ‘dung tục’ với nữ sinh lớp 12 ở Đồng Tháp: trái thuần phong mỹ tục

Hiện tại, nhà trường và cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc liên quan đến tin đồn một thầy giáo nhắn tin ‘dung tục’ với nữ sinh lớp 12 tại Đồng Tháp.

Xem thêm
Từ khóa:   Đồng Tháp thầy giáo nhắn tin dung tục học đường

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 3 giờ 21 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 5 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 5 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?