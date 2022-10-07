Đồng Tháp: Đình chỉ nam giáo viên lộ đoạn chat với nữ sinh lớp 12: là giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi trường Chuyên

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp cho biết đã đình chỉ thầy giáo dạy học và công tác tại trường này.

Theo thông tin từ Báo Dân Việt cho hay, bước đầu xử lý, lãnh đạo nhà trường đã nhanh chóng tổ chức họp và thống nhất tạm ngưng bố trí giáo viên hiện đang dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi ở các đội tuyển.

Giáo viên lộ đoạn chat nhạy cảm. Ảnh: Saostar

Thanh tra Sở GD-ĐT Đồng Tháp cũng yêu cầu các phòng chuyên môn làm việc với Ban giám hiệu trường để nắm thông tin, đồng thời đề nghị trường báo cáo nhanh vụ việc cho sở.

Theo Báo VNExpress, vào hôm nay, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp đã xác nhận trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu đình chỉ giáo viên này giảng dạy trên lớp và bồi dưỡng học sinh giỏi. Người này thừa nhận có nhắn tin dung tục với nữ sinh của trường. Theo thông tin cho hay, đây là thầy giáo dạy môn Vật lí, còn nữ sinh đã học xong lớp 12.

Trước đó, thông tin nội dung tin nhắn thể hiện trái với thuần phong mỹ tục, không lành mạnh và vi phạm đạo đức nhà giáo xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Nội dung tin nhắn có nhiều từ ngữ bị đánh giá dung tục, thể hiện tình cảm trên mức thầy trò giữa hai người.

“Nếu có vi phạm đạo đức nhà giáo phải xử lý nghiêm và có báo cáo lại cho sở. Quan điểm của lãnh đạo sở là sẽ xử lý nghiêm vụ việc tương ứng với hành vi vi phạm", theo thông tin từ Báo Thanh Niên chia sẻ. Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được xử lý.

Rộ thông tin một thầy giáo lộ đoạn chat ‘dung tục’ với nữ sinh lớp 12 ở Đồng Tháp: trái thuần phong mỹ tục Hiện tại, nhà trường và cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc liên quan đến tin đồn một thầy giáo nhắn tin ‘dung tục’ với nữ sinh lớp 12 tại Đồng Tháp.

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