Rộ thông tin một thầy giáo lộ đoạn chat ‘dung tục’ với nữ sinh lớp 12 ở Đồng Tháp: trái thuần phong mỹ tục

Xã hội 07/10/2022 08:48

Hiện tại, nhà trường và cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc liên quan đến tin đồn một thầy giáo nhắn tin ‘dung tục’ với nữ sinh lớp 12 tại Đồng Tháp.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, vài ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền nội dung tin nhắn "dung tục" được cho là của một thầy giáo với một nữ sinh từng học tại trường.

Nội dung tin nhắn trao đổi trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm đạo đức nhà giáo...

Rộ thông tin một thầy giáo lộ đoạn chat ‘dung tục’ với nữ sinh lớp 12 ở Đồng Tháp: trái thuần phong mỹ tục - Ảnh 1
Nội dung đoạn chat lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Giáo dục Thủ Đô

Theo đó, vào ngày 4/10, ngay sau khi phát hiện sự việc trên, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp và các phòng chuyên môn đã làm việc với Ban giám hiệu trường để nắm thông tin, đồng thời yêu cầu trường báo cáo vụ việc.

Thông tin từ Báo Tiền Phong cho hay, ngày 6/10, lãnh đạo trường THPT ở TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) đã tổ chức họp thống nhất xử lý tạm ngưng bố trí giáo viên dạy lớp và bồi dưỡng học sinh giỏi ở các đội tuyển đối với giáo viên lộ tin nhắn này.

Bước đầu, trường có báo cáo sơ bộ nội dung vụ việc, thầy giáo của trường có nhắn tin qua lại với nữ sinh.

Hiện, vụ việc vẫn đang được xác minh, làm rõ, xem xét, xử lý nghiêm sai phạm theo quy định đối với giáo viên có biểu hiện vi phạm đạo đức nhà giáo.

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