Phú Yên: Xác minh nữ sinh bị đánh dẫn đến nhập viện trong trường học

Xã hội 06/10/2022 21:07

Nữ sinh cho hay, mình bị đánh dù đã cố gắng bỏ chạy vào trong lớp học. Vết thương ở nhiều vị trí khiến em bị thương khá nặng.

Theo thông tin từ Vietnamplus, vào lúc 6 giờ 40 phút ngày 4/10, T.T.S (học sinh lớp 12A2, Trường Trung học Phổ thông Trần Quốc Tuấn, xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa) đến phòng học số 9, Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Thế Bảo (xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) hăm dọa em N.T.T.H và đánh em N.T.H.C - học sinh lớp 7, Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Thế Bảo. Hậu quả, em C gãy xương cẳng tay.

Phú Yên: Xác minh nữ sinh bị đánh dẫn đến nhập viện trong trường học - Ảnh 1
Em C bị nam sinh đánh nhập viện. Ảnh: TTXVN

Theo lời kể của em C (đang điều trị tại bệnh viện), ban đầu, T.T.S đánh em ở hành lang lớp học. Sau đó, em bỏ chạy vào trong lớp nhưng S tiếp tục vào lớp đánh vào phần bụng, đầu và dùng thước gỗ đánh vào tay khiến em bị gãy tay.

Thời gian em bị đánh khoảng 5 phút nhưng chỉ có bạn học vào can ngăn, không có giáo viên hay bảo vệ đến. Hiện tại em C còn rất lo sợ, tâm lý học tập bị ảnh hưởng.

Ngoài bị gãy tay, C còn bị đau ở phần ngực, bụng và đầu.

Phú Yên: Xác minh nữ sinh bị đánh dẫn đến nhập viện trong trường học - Ảnh 2
Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Vietnamplus

Cũng theo thông tin tại Báo Tin Tức, chị N.T.T.X (là mẹ em C) đang chăm sóc con tại bệnh viện rất bức xúc khi con bị đánh thương tích ngay trong lớp học. Gia đình em C thuộc diện hộ cận nghèo, cha em mất cách đây 2 năm, nhà có 5 anh chị em.

Chị mong muốn nhà trường, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Công an xã Hòa Thắng đã mời T.T.S lên làm việc và báo cáo sự việc lên Công an huyện Phú Hòa. Gia đình em C thuộc diện hộ cận nghèo, cha em mất cách đây 2 năm, nhà có 5 anh chị em. Chính quyền địa phương đã cử người đến Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Hòa thăm hỏi em C.

Các cơ quan chức năng của địa phương đang xác minh làm rõ sự việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

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Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ. Được biết, khi xảy ra vụ việc, 4 công nhân làm việc ở đây đã bị bỏng nặng phải chuyển viện cấp cứu.

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Từ khóa:   Phú Yên bạo lực học đường nữ sinh bị đánh

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