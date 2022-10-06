Bình Dương: 4 người bị thương nặng sau vụ nổ lò hút bụi ở công ty gỗ

Xã hội 06/10/2022 20:45

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ. Được biết, khi xảy ra vụ việc, 4 công nhân làm việc ở đây đã bị bỏng nặng phải chuyển viện cấp cứu.

Theo thông tin từ Thông Tấn Xã Việt Nam, khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, lò hút bụi của một công ty chuyên sản xuất đồ dùng bằng gỗ nằm trên đường số 26, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An bất ngờ phát nổ.

Khói bốc lên nghi ngút, bao trùm cả khu vực nên các công nhân phải tháo chạy ra ngoài. Các công ty kế bên cũng huy động lực lượng phun nước đề phòng cháy lan.

Bình Dương: 4 người bị thương nặng sau vụ nổ lò hút bụi ở công ty gỗ - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TTXVN

4 người bị thương sau đó được chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Một người bị thương rất nặng.

Theo thông tin từ Báo Tri Thức và Cuộc Sống, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tai nạn nổ lò hơi tại Bình Dương. Năm 2016, cũng đã xảy ra vụ nổ lò hơi do nhiệt độ vượt quá 3.100 độ C. Vụ nổ làm 2 công nhân trực lò hơi thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Tới 17h chiều nay 6/10, Công an TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, cơ quan chức năng điều tra vụ nổ lò hút bụi trong một công ty làm nhiều người bị bỏng.

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