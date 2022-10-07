Quảng Bình: Thức trắng đêm tìm cụ bà bị lạc trong rừng sâu khi đi nhặt hạt dẻ trở về

Sau gần 2 ngày mất tích, bà Chiến được tìm thấy và trở về trong sự vui mừng của mọi người. Được biết, hoàn cảnh của bà rất nghèo khó.

Theo thông tin từ Báo Lao Động bà Chiến nói với gia đình mình sẽ đi lên rừng nhặt hạt dẻ để kiếm thêm thu nhập, bà chỉ mang theo một hộp sữa nhỏ và không ăn cơm.

Thời gian vào khoảng 9h sáng ngày 6/10, bà Chiến bắt đầu đi ở khu vực rừng cách nhà khoảng 1,5km. Tuy nhiên, đến chiều tối vẫn chưa thấy bà về. Lực lượng chức năng và bà con làng xóm sau đó xác định có thể bà đã đi lạc nên đã phối hợp tìm kiếm xuyên đêm trong rừng.

Bà Chiến đi nhặt hạt dẻ một mình trên rừng. Ảnh: Tiền Phong

Đến sáng 7.10 mọi người vẫn chưa tìm thấy bà khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Nhiều người đã lo lắng cho bà. Ảnh: Lao Động

Theo thông tin mới nhất từ Báo Tiền Phong sau gần 24h mất tích, với nhiều nỗ lực tìm kiếm, mọi người mới tìm thấy bà Chiến tại khu vực rừng giáp ranh giữa xã Cao Quảng và xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa. Suốt đêm lang thang ở rừng, rất may, sức khỏe của bà vẫn ổn định.

Được biết, bà Chiến và chồng là ông Đinh Xuân Toàn sống chung với con dâu và 3 đứa cháu (con trai đi làm ăn xa). Gia đình có hoàn cảnh khá khó khăn. Bà Chiến đi nhặt hạt dẻ để bán kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống gia đình.

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