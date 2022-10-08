Nóng: Bắt 2 cảnh sát PCCC để điều tra liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú ở Bình Dương

Xã hội 08/10/2022 08:29

Vụ án cháy quán karaoke An Phú ở Bình Dương làm 32 người chết và thương vong hiện vẫn đang được điều tra và làm rõ.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, tối 7.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 cán bộ cảnh sát PCCC thuộc Công an TP.Thuận An (Bình Dương) để điều tra.

Hai cảnh sát này bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú (P.An Phú, TP.Thuận An, Bình Dương) làm 32 người chết.

Nóng: Bắt 2 cảnh sát PCCC để điều tra liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú ở Bình Dương - Ảnh 1
Vụ cháy tại quán được cứu hộ. Ảnh: Thanh Niên

Cũng theo thông tin từ Báo VietNamNet, các quyết định trên đã được Viện KSND tỉnh Bình Dương phê chuẩn.

Trước khi bị khởi tố, cả hai bị kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cũng đã bắt giam ông Lê Anh Xuân (SN 1980), chủ quán karaoke An Phú để điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Nóng: Bắt 2 cảnh sát PCCC để điều tra liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú ở Bình Dương - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: VietNamNet

Vụ cháy quán karaoke An Phú xảy ra vào tối ngày 6/9 làm 32 người tử vong, nhiều người khác bị thương.

Trong quá trình điều tra, đơn vị đã thu thập dữ liệu thông tin từ camera an ninh của quán cho thấy, đám cháy xuất phát từ hành lang tầng 2 ở các phòng 204, 206 của quán. Khói bốc lên tầng 2 và tầng 3. Lúc này, nhân viên quán karaoke dùng bình chữa cháy mini có sẵn trong quán để dập lửa nhưng bất thành.

Theo thông tin từ công an, quán karaoke An Phú hoạt động từ năm 2015, đến năm 2017 được cấp phép thẩm duyệt về PCCC.

Trước khi xảy ra vụ cháy, quán karaoke An Phú cũng đã nhiều lần được Công an TP.Thuận An kiểm tra việc chấp hành các quy định về PCCC. Tuy nhiên, khi xảy ra vụ cháy, nhiều người đã không thoát được ra ngoài, tử vong trong phòng hát karaoke và nhà vệ sinh.

Thông tin mới vụ cháy quán karaoke làm 32 người tử vong: Công an đề nghị khẩn trương xử lý, giám định theo yêu cầu của pháp luật

Thông tin mới vụ cháy quán karaoke làm 32 người tử vong: Công an đề nghị khẩn trương xử lý, giám định theo yêu cầu của pháp luật

Vụ cháy quán karaoke mới được nhắc đến trong buổi họp báo vào ngày 4/10. Trong đó, công an đề nghị xử nghiêm theo quy định của pháp luật.

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