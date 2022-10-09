Gia đình Hải Như liên tục phối hợp với cảnh sát nhận dạng video hình ảnh trước lúc con gái mất tích: Hơn 3 tháng vẫn khôn nguôi hi vọng tìm kiếm con

Xã hội 09/10/2022 15:22

Gia đình Hải Như mong muốn tìm được con gái dù bằng bất cứ giá nào. Họ xin nhờ sự điều tra của công an và lục tìm mọi nơi trong khả năng của mình.

Trong lần tìm kiếm con gái gần nhất, gia đình tiếp tục được cơ quan cảnh sát mời nhận dạng hình ảnh, video có sự xuất hiện của con gái. Những manh mối nghi ngờ cũng được phát hiện thêm. Tuy nhiên, tất cả những dữ liệu còn ở trong trạng thái mập mờ. Cả cơ quan điều tra lẫn gia đình vẫn chưa có thêm những giả thuyết cụ thể nhất về địa điểm mà Hải Như đặt chân đến.

Theo ông Tuyên chia sẻ với Zing News, các con không nỡ cho ông đi xác minh những video có hình Hải Như vì sợ rằng ông thấy con gái lại suy sụp, ngất xỉu. Bố của Hải Như cũng tiết lộ, có thể những manh mối mà các trinh sát nghi ngờ, tuy nhiên, hiện tại không thể nói ra.

Ngoài ra, người cha cũng sợ rằng Hải Như sẽ gặp chuyện chẳng lành, rồi bị ném xuống đâu đó tại các cây cầu.

Gia đình Hải Như liên tục phối hợp với cảnh sát nhận dạng video hình ảnh trước lúc con gái mất tích: Hơn 3 tháng vẫn khôn nguôi hi vọng tìm kiếm con - Ảnh 1
 

 

Gia đình Hải Như liên tục phối hợp với cảnh sát nhận dạng video hình ảnh trước lúc con gái mất tích: Hơn 3 tháng vẫn khôn nguôi hi vọng tìm kiếm con - Ảnh 2
Check camera phát hiện một số bất thường trước khi Hải Như mất tích. Ảnh: Internet

Khi làm việc trực tiếp cùng công an, gia đình Hải Như đặt nghi vấn vào buổi tối nạn nhân mất tích, có camera ghi lại hình ảnh T.N.T cầm theo một túi lớn khoảng 1,2 m đi ra từ căn phòng trọ của mình. Trước đó khi lần theo điện thoại, chị gái Hải Như phát hiện định vị hiển thị em gái ở nhà T.N.T trong khoảng thời gian từ 21h30 đến 23h23.

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, cảnh sát đã 3 lần điều chó nghiệp vụ tìm kiếm nhưng chưa có thêm manh mối. Nhiều chuyên viên trong các đội kiếm tìm tiến hành lặn xuống những khúc sông để hi vọng sẽ có dấu hiệu của Hải Như. Tuy nhiên, tất cả đều vô vọng.

Gia đình Hải Như liên tục phối hợp với cảnh sát nhận dạng video hình ảnh trước lúc con gái mất tích: Hơn 3 tháng vẫn khôn nguôi hi vọng tìm kiếm con - Ảnh 3
Các vật dụng của Hải Như. Ảnh: Internet

 

Gia đình Hải Như liên tục phối hợp với cảnh sát nhận dạng video hình ảnh trước lúc con gái mất tích: Hơn 3 tháng vẫn khôn nguôi hi vọng tìm kiếm con - Ảnh 4
Mẹ Hải Như xếp gọn đồ đạc cho con gái. Ảnh: Internet

Ttheo Saostar, toàn bộ đồ đạc cá nhân của Hải Như được bố mẹ đặt gọn gàng một góc, tất cả vẫn còn nguyên như trước khi thiếu nữ này mất tích. Dù đã lập bàn thờ vọng cho con gái nhưng bố mẹ Hải Như vẫn quyết định giữ lại những “kỷ vật” của con cho đến khi nào tìm thấy con về.

Gần ba tháng trôi qua, gia đình Hải Như vẫn chưa có tung tích của cô. Hiện cộng đồng mạng vô cùng quan tâm, hi vọng những điều may mắn đến với gia đình cô gái xấu số.

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