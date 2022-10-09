Vụ việc xảy đến với em học sinh khiến nhiều người bất ngờ, trước đó, em không có biểu hiện bất thường.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, tìm hiểu rõ cái chết của một nữ sinh lớp 8, trường THCS Bình Đa, TP Biên Hoà).

Trước đó, ngày 8-10, trong giờ ra chơi, em N. đã rơi từ tầng 4 xuống đất. Phát hiện sự việc, nhà trường đã đưa em đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên em N đã không qua khỏi.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Người Lao Động

Công tác khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera hiện đang được làm rõ nguyên nhân. Trước đó, em có hạnh kiểm tốt và không vi phạm bất cứ quy định nào. Mọi sinh hoạt, học tập ở trường của em đều diễn ra bình thường.

Vụ việc về các em sinh viên xảy ra tai nạn, đặc biệt như việc bạo lực học đường, tai nạn trong thời gian thi cứ khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Còn nhớ, vào tháng 4/2022 tại Hà Nội, sự việc một nam sinh lớp 10 nhảy lầu tự tử khiến mạng xã hội chấn động. Người nhà vào thời điểm trên cũng tìm thấy thư tuyệt mệnh của em khiến những người lớn không khỏi xót xa.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ vào tháng 9/2022, một nữ sinh tự leo lên lan can lầu 3 với ý định tự tử, một học sinh chạy đến gọi T. xuống và chụp chân kéo lại nhưng không được.

Hậu quả, em T. rơi từ lầu 3 xuống sân trường và được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị gãy một tay, gãy chân trái và chấn thương cột sống.

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