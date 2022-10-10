Rạng sáng, hàng loạt ca nô tại bến du lịch Cửa Đại bốc cháy dữ dội

Đến sáng 10/10, vụ cháy đã được khống chế, tuy nhiên các phương tiện gần như bị thiêu rụi còn trơ khung.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, sáng 10/10, ông Lê Công Sỹ - Chủ tịch UBND P. Cửa Đại (TP. Hội An) cho biết, trên địa bàn đang xảy ra vụ cháy hàng loạt ca nô du lịch khi đang neo đậu tại bến du lịch Cửa Đại. Cụ thể, lúc 3 giờ 20 phút sáng 10/10, tại bến du lịch Cửa Đại (P. Cửa Đại) xảy ra cháy tàu du lịch và ca nô đang neo đậu tại bến chưa rõ nguyên nhân. Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Cửa Đại đã điều động 30 cán bộ, chiến sĩ và 2 ca nô tham gia ứng cứu. Ngoài ra, P. Cửa Đại đã huy động lực lượng cùng nhiều người dân tham gia chữa cháy.

Đồn biên phòng đã điện báo lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, phối hợp với các lực lượng di chuyển các phương tiện neo đậu gần khu vực cháy. Lúc này, đám cháy rất to do trời có gió mạnh nên công tác chữa cháy rất khó khăn. Các phương tiện du lịch đang đậu tại bến thì bất ngờ bốc cháy... - Ảnh: báo Thanh Niên Theo ông Sỹ, ghi nhận ban đầu vụ cháy đã lan ra 3 tàu du lịch (tàu gỗ) và 5 ca nô du lịch. Rất may, hiện chưa phát hiện thiệt hại về người.

“Vì tất cả 8 phương tiện du lịch này đều nằm sát nhau, nên có thể vụ cháy xuất phát từ một phương tiện nào đó rồi lan nhanh ra các tàu còn lại. Hiện các lực lượng chức năng đang tích cực khống chế đám cháy” - ông Sỹ nói. Đáng chú ý, hiện nay có một số tàu cháy đang trôi dạt trên sông phía xã Duy Hải (H.Duy Xuyên). Đồn Biên phòng Cửa Đại đã báo động cho các phương tiện neo đậu tại bến Duy Hải để duy chuyển, nguy cơ tàu cháy tấp vào sẽ cháy lan qua các tàu khác. Từ đám cháy ban đầu đã lan ra cháy nhiều phương tiện khác - Ảnh: báo Người Lao động Theo thông tin từ báo Người Lao động, đến sáng 10/10, vụ cháy đã được khống chế, tuy nhiên các phương tiện gần như bị thiêu rụi còn trơ khung. Tổng thiệt hại của vụ cháy ước tính khoảng 20 tỉ đồng. Được biết, 8 chiếc tàu, ca nô du lịch bị cháy gồm 2 tàu gỗ lặn biển mang số hiệu QNa-0513, QNa-0528 của Công ty Hải Bàn; 1 tàu gỗ lặn biển số hiệu QNa-0528 của Công ty Lặn biển Diving Hội An; 2 chiếc ca nô mang số hiệu QNa-123, QNa-1167 của Công ty Đảo Nhớ; 2 chiếc ca nô số hiệu QNa-1199, QNa-1357 của Công ty Ngân Hà; 1 chiếc ca nô số hiệu QNa-1316 của Công ty Phú Lộc.

Cháy nhà phừng phực lúc nửa đêm, cảnh sát kịp thời giải cứu 4 người bị mắc kẹt ra ngoài an toàn Cùng với chữa cháy, Đội PCCC & CNCH số 1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh nhanh chóng triển khai phương án đưa 4 người bị mắc kẹt trong nhà ra ngoài an toàn.

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