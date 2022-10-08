Cháy nhà phừng phực lúc nửa đêm, cảnh sát kịp thời giải cứu 4 người bị mắc kẹt ra ngoài an toàn

Cùng với chữa cháy, Đội PCCC & CNCH số 1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh nhanh chóng triển khai phương án đưa 4 người bị mắc kẹt trong nhà ra ngoài an toàn.

Theo thông tin từ báo Nghệ An, vào lúc 00h52' ngày 08/10, tại số nhà 42, đường Kim Đồng, thành phố Vinh xảy ra cháy. Nhận được tin báo, Đội PCCC&CNCH số 1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã lập tức điều phương tiện, lực lượng tới hiện trường chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường vụ cháy nhà dân tại TP. Vinh vào rạng sáng 8/10 - Ảnh: báo Nghệ An

Theo thông tin từ báo Lao động, phòng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh đã chỉ đạo Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 1 huy động 2 xe chữa cháy cùng 16 cán bộ chiến sĩ khẩn cấp tới hiện trường triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.



Cảnh sát đã giải cứu thành công 4 người bị mắc kẹt trong đám cháy - Ảnh: báo Lao động

Đám cháy xảy ra tại khu vực chân cầu thang tầng 1. Đáng nói, tại thời điểm cháy, có 4 người bị mắc kẹt trong nhà do cửa cuốn bị trục trặc. Cảnh sát đã đưa 4 người trong gia đình thoát qua ban công cầu thang tầng 2, đồng thời dập tắt đám cháy hoàn toàn.

Đám cháy đã gây ra thiệt hại về tài sản cho gia đình, nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

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