Vào ngày 7/10, Sở Y tế Bình Dương đã cập nhật tình hình của 4 trường hợp bị thương nặng trong vụ cháy quán karaoke An Phú ở Thuận An (Bình Dương).

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Sở Y tế Bình Dương cho biết 4 trường hợp bị thương nặng trong vụ cháy quán karaoke An Phú ở Thuận An, Bình Dương đã khỏi bệnh và xuất viện. Theo đó, ngoài 32 người chết, vụ cháy quán karaoke An Phú làm 17 người bị thương, trong đó 4 người bị thương nặng (3 nữ, 1 nam). Họ được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và Bệnh viện Đa khoa An Phú. Sau một tháng điều trị, các bệnh nhân đã khỏe và được xuất viện.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương đi thăm nạn nhân điều trị tại bệnh viện Đa khoa An Phú - Ảnh: Báo Người Lao Động Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 21h tối 6/9, tại quán karaoke An Phú (Thuận An, tỉnh Bình Dương). Đến 20h30 ngày 7/9, lực lượng chức năng tìm thấy 32 thi thể tại hiện trường. Tất cả thi thể sau đó đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Nguyên nhân cháy được xác định do chập điện. Đến ngày 8/9, ông Lê Anh Xuân bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" quy định tại Khoản 3, Điều 313 Bộ luật Hình sự, liên quan vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 32 người tử vong tại cơ sở karaoke An Phú ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Anh Xuân, chủ cơ sở karaoke An Phú - Ảnh: Báo Nhân dân Vào ngày 4/10 vừa qua, trong buổi họp báo về tình hình kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm 2022 do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin thêm về quá trình điều tra vụ án cháy quán karaoke An Phú (TP Thuận An, Bình Dương) làm 32 người chết. Đại tá Trần Văn Chính cho biết, hiện nay cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tiến hành mở rộng điều tra đối với những người có liên quan và xem xét việc cấp phép hoạt động quán karaoke cũng như phê duyệt phương án PCCC cho quán karaoke An Phú trước đây có đúng quy định hay không. Đại tá Trần Văn Chính cũng cho biết đang tiến hành công tác xác minh, giám định và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm.

Quảng Bình: Phẫn nộ bé trai lớp 3 bị cha dùng xăng và rơm đốt cháy hai chân Công an xã Hòa Trạch điều tra vụ việc một cháu bé ở thôn Cà bị cha ruột dùng xăng và rơm đốt chân khiến cháu bị bỏng độ 3.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-bien-suc-khoe-moi-nhat-cua-4-nan-nhan-trong-vu-chay-quan-karaoke-khien-32-nguoi-tu-vong-511029.html