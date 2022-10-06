Công an xã Hòa Trạch điều tra vụ việc một cháu bé ở thôn Cà bị cha ruột dùng xăng và rơm đốt chân khiến cháu bị bỏng độ 3.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải phóng, vào ngày 6/10, Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết, đang yêu cầu Công an xã Hòa Trạch điều tra vụ việc một cháu bé ở thôn Cà bị cha ruột dùng xăng và rơm đốt chân khiến cháu bị bỏng độ 3.

Vụ việc xảy ra khoảng 18 giờ ngày 2/10, ông Nguyễn Anh Tuấn (SN 1987, trú tại thôn Cà, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch) sau khi uống rượu về nghe hàng xóm nói con trai lấy trộm tiền của hàng xóm để mua đồ chơi, đã dùng dây cột con lại, dùng rơm và xăng đốt 2 chân của cháu.

Nạn nhân là cháu Nguyễn Anh T. ( học sinh lớp 3). Sau khi phát hiện cháu T. bị đốt, bà nội cháu ở cạnh đó đã lao qua dập lửa và cứu được cháu T. khỏi ngọn lửa. Cháu T. được đưa lên trạm xá xã sơ cứu và về nhà điều trị.

Bé Nguyễn Anh T. hiện đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải phóng

Tuy nhiên, đến chiều ngày 3/10, vết bỏng 2 chân quá nặng, cháu T. kêu đau, bà nội đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch, các bác sĩ cấp cứu chẩn đoán cháu bị bỏng độ 3 cả 2 chân. Theo bà nội của cháu, trước khi đốt chân cháu T., ông Tuấn còn dùng thanh sắt đánh vào lưng và mạng sườn gây bầm tím nặng.

ông Anh Tuấn còn dùng thanh sắt đánh cháu ở lưng và mạng sườn gây bầm tím nặng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết, chiều ngày 3/10 đã chỉ đạo Phòng LĐTB-XH, Hội Chữ thập đỏ huyện đến Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch thăm hỏi, động viên cháu T.

Đồng thời, cơ quan chức năng huyện Bố Trạch đã vào cuộc làm rõ sự việc và sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ để xử lý người cha theo quy định của pháp luật.

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