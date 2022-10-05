Điều tra lai lịch người đàn ông bốc cháy trong công viên ở Bình Dương

Xã hội 05/10/2022 10:26

Đến thời điểm này vẫn chưa xác định được lai lịch của người đàn ông tự thiêu này.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng ngày 5/10, một lãnh đạo Công an phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết công an đang xác minh nhân thân của một người đàn ông tử vong do tự thiêu.

Điều tra lai lịch người đàn ông bốc cháy trong công viên ở Bình Dương - Ảnh 1
Nạn nhân bị bỏng rất nặng, sau đó được xe cứu thương tới đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng tới sáng nay thì tử vong - Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, gần 23 giờ khuya 4/10, khi người dân đang ngồi chơi ở công viên Bạch Đằng (dưới gầm cầu Phú Cường), phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một thì bất ngờ thấy một cột lửa bốc lên kèm theo tiếng la hét của một người đàn ông. Họ chạy đến thì phát hiện một người đàn ông đang bốc cháy, nằm bất động trên vỉa hè. Ngay lập tức, người dân đã tìm cách dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên nạn nhân bị bỏng rất nặng, sau đó được xe cứu thương tới đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng tới sáng nay thì tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, thực hiện công tác khám nghiệm điều tra làm rõ vụ việc.

"Đến thời điểm này vẫn chưa xác định được lai lịch của người đàn ông này, hiện cũng không có bất kỳ giấy tờ nào để lại"- lãnh đạo Công an phường Phú Cường thông tin.

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