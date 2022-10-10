Lâm Đồng: Rùng mình cha dượng bắn chết con riêng của vợ rồi tự sát

Xã hội 10/10/2022 10:47

Vào ngày 10/10, Công an tỉnh Lâm Đồng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ hai cha con tử vong ở huyện Bảo Lâm.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 10/10, Công an huyện Bảo Lâm cho biết, đang phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra và làm rõ vụ cha dượng bắn chết con riêng của vợ rồi tự sát xảy ra tại địa phương.

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ ngày 9/10, anh Phạm Minh Trường (25 tuổi, con trai riêng của vợ ông Toàn) đang đi trước sân thì bị cha dượng là ông Trần Quốc Toàn ở trong nhà dùng súng tự chế bắn 2 phát qua cửa sổ khiến anh Trường tử vong tại chỗ. 

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh Trường đi nhậu về kiếm chuyện, gây sự với ông Toàn. Bực tức, ông Toàn đã dùng súng tự chế bắn chết Trường rồi đóng kín cửa, cố thủ trong nhà.

Lâm Đồng: Rùng mình cha dượng bắn chết con riêng của vợ rồi tự sát - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Sau khi bắn chết anh Trường, ông Toàn đã khóa trái cửa rồi cố thủ trong nhà. Ngay sau đó, người dân địa phương đã trình báo vụ việc đến chính quyền địa phương cùng lực lượng công an.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bảo Lâm, Công an xã Lộc Bảo cùng chính quyền địa phương đã có mặt tiến hành thuyết phục, vận động ông Toàn buông vũ khí tự thú để được sự khoan hồng của pháp luật nhưng bất thành.

Một tiếng sau vẫn không có động tĩnh từ phía bên trong nên lực lượng chức năng đã phá cửa vào trong thì phát hiện ông Toàn đã tử vong trong nhà bên khẩu súng tự chế.

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