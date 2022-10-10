Nỗi day dứt của cậu bé lớp 5 khi không thể cứu cháu bé 4 tháng tuổi khỏi lũ dữ: 'Nhiều đêm qua cháu không ngủ được'

Ám ảnh khi người dân tìm thấy thi thể cháu bé 4 tháng tuổi trong lớp bùn đất, giờ đây hễ ai nhắc đến, em Mùa Chí Mùa lại bật khóc.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 9/10, đã một tuần trôi qua sau cái chết thương tâm của con gái 4 tháng tuổi, chị Và Y Dở (19 tuổi, trú bản Sơn Hà, xã Tà Cạ) vẫn ngồi thẫn thờ bên khung cửa nhỏ ở căn nhà bếp của bố mẹ. Vẻ mặt buồn rầu, chị Dở nhìn ra chiếc bàn thờ lập vội và chiếc di ảnh của con đặt ở nơi trước đây là căn nhà mình, nay lũ đã mang đi tất cả nên chỉ còn bãi đất trống. Ngồi cạnh Dở là em Mùa Chí Mùa, học sinh lớp 5 Trường phổ thông dân tộc bán trú xã Tà Cạ. Mùa chính là người đã bế em bé 4 tháng tuổi, con của chị Dở, chạy trong trận lũ quét kinh hoàng sáng 2/10 vừa qua. Tuy nhiên, do sức yếu, lũ quá lớn, em cũng chẳng thể thắng được cơn lũ. Mùa Chí Mùa kể, sáng 2/10, cháu được người lớn giao trông bé gái mới 4 tháng tuổi của Dở (cháu bé gọi Mùa bằng chú). Đang ngồi chơi với cháu thì Mùa nghe tiếng mọi người hô lớn "lũ về".

"Lúc đó, cháu đang bế em bé trong nhà, nghe tiếng bố gọi: "Chạy ra ngoài đi!". Lúc đó nước đổ về ầm ầm. Cháu bế em bé chạy vào nhà vệ sinh để tránh nhưng nước lớn quá. Sợ quá, cháu lại bế em bé chạy ra ngoài thì bị nước cuốn xuống phía dưới. Có một cái cây đập vào bụng cháu, cháu tuột tay không giữ được em bé", Mùa buồn bã kể lại. Cả Mùa và em bé tiếp tục bị dòng nước lũ hung dữ cuốn đi. Mùa bị nhiều cành cây đập vào đầu, cơ thể, gây chảy máu và xây xước. Em nhớ lại: "Nước cuốn cháu vào một căn nhà phía dưới, cháu bám được vào một bức tường, trèo lên và thoát chết. Lúc này, cháu hô hoán mọi người đi tìm em bé…".

Hễ ai nhắc đến cháu bé 4 tháng tuổi, Mùa Chí Mùa lại bật khóc - Ảnh: Báo Dân Trí Trên người cậu học sinh lớp 5 giờ đây vẫn đầy những vết bầm tím, khuôn mặt bị xây xát; cả người đau nhức... Mùa nói trong nước mắt" "Nhiều đêm qua cháu không ngủ được. Cháu thương em bé lắm. Cháu rất hối hận vì không thể cứu được em bé". Từ ngày cháu bé mất, Mùa luôn ở cạnh mẹ của bé. Thi thoảng Mùa lại ra bàn thờ cháu ở góc nhà để thắp nén hương và nhìn ngắm em bé. Dù chỉ là một đứa trẻ sức yếu, vóc dáng nhỏ bé nhưng cậu bé Mùa vẫn không thôi day dứt, luôn tự trách mình khi giữa lằn sinh tử đã không giữ nổi cháu nhỏ. Chị D. òa khóc khi kể lại sự việc lũ cuốn trôi mất đứa con gái đầu lòng - Ảnh: Báo Thanh niên Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh niên, bản Sơn Hà của xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) chỉ có khoảng 80 nóc nhà sàn nằm dọc dưới chân núi. Trận lũ quét vào rạng sáng 2/10 khiến người dân nơi này khiếp đảm, sợ hãi vì sức tàn phá nặng nề. Nhiều nhà cửa, tài sản của bà con đồng bào dân tộc Mông ở nơi này bị trôi phăng theo dòng nước lũ. Gia đình chị Và Y Dở thuộc diện chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ quét vừa qua. Nhà cửa của vợ chồng chị Dở nằm sát bên dòng suối chảy qua, nên khi lũ ập về đã đánh sập toàn bộ ngôi nhà đang ở, tài sản cũng chẳng còn gì. Đáng thương nhất là đứa con gái đầu lòng mới hơn 4 tháng tuổi của vợ chồng chị Dở không may bị nước lũ cuốn trôi, tử vong.

Bé trai 11 tuổi bàng hoàng kể lại giây phút sinh tử bị lũ quét cuốn trôi cả 100 mét Em Mùa Chí Mùa (11 tuổi, học lớp 5, trường Tiểu học xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng sau cơn lũ ống bất ngờ ập xuống vào sáng 2/10.

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