Nỗi day dứt của cậu bé lớp 5 khi không thể cứu cháu bé 4 tháng tuổi khỏi lũ dữ: 'Nhiều đêm qua cháu không ngủ được'

Xã hội 10/10/2022 10:30

Ám ảnh khi người dân tìm thấy thi thể cháu bé 4 tháng tuổi trong lớp bùn đất, giờ đây hễ ai nhắc đến, em Mùa Chí Mùa lại bật khóc.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 9/10, đã một tuần trôi qua sau cái chết thương tâm của con gái 4 tháng tuổi, chị Và Y Dở (19 tuổi, trú bản Sơn Hà, xã Tà Cạ) vẫn ngồi thẫn thờ bên khung cửa nhỏ ở căn nhà bếp của bố mẹ. Vẻ mặt buồn rầu, chị Dở nhìn ra chiếc bàn thờ lập vội và chiếc di ảnh của con đặt ở nơi trước đây là căn nhà mình, nay lũ đã mang đi tất cả nên chỉ còn bãi đất trống.

Ngồi cạnh Dở là em Mùa Chí Mùa, học sinh lớp 5 Trường phổ thông dân tộc bán trú xã Tà Cạ. Mùa chính là người đã bế em bé 4 tháng tuổi, con của chị Dở, chạy trong trận lũ quét kinh hoàng sáng 2/10 vừa qua. Tuy nhiên, do sức yếu, lũ quá lớn, em cũng chẳng thể thắng được cơn lũ. Mùa Chí Mùa kể, sáng 2/10, cháu được người lớn giao trông bé gái mới 4 tháng tuổi của Dở (cháu bé gọi Mùa bằng chú). Đang ngồi chơi với cháu thì Mùa nghe tiếng mọi người hô lớn "lũ về".

"Lúc đó, cháu đang bế em bé trong nhà, nghe tiếng bố gọi: "Chạy ra ngoài đi!". Lúc đó nước đổ về ầm ầm. Cháu bế em bé chạy vào nhà vệ sinh để tránh nhưng nước lớn quá. Sợ quá, cháu lại bế em bé chạy ra ngoài thì bị nước cuốn xuống phía dưới. Có một cái cây đập vào bụng cháu, cháu tuột tay không giữ được em bé", Mùa buồn bã kể lại.

Cả Mùa và em bé tiếp tục bị dòng nước lũ hung dữ cuốn đi. Mùa bị nhiều cành cây đập vào đầu, cơ thể, gây chảy máu và xây xước. Em nhớ lại: "Nước cuốn cháu vào một căn nhà phía dưới, cháu bám được vào một bức tường, trèo lên và thoát chết. Lúc này, cháu hô hoán mọi người đi tìm em bé…".

Nỗi day dứt của cậu bé lớp 5 khi không thể cứu cháu bé 4 tháng tuổi khỏi lũ dữ: 'Nhiều đêm qua cháu không ngủ được' - Ảnh 1
Hễ ai nhắc đến cháu bé 4 tháng tuổi, Mùa Chí Mùa lại bật khóc - Ảnh: Báo Dân Trí

Trên người cậu học sinh lớp 5 giờ đây vẫn đầy những vết bầm tím, khuôn mặt bị xây xát; cả người đau nhức... Mùa nói trong nước mắt" "Nhiều đêm qua cháu không ngủ được. Cháu thương em bé lắm. Cháu rất hối hận vì không thể cứu được em bé".

Từ ngày cháu bé mất, Mùa luôn ở cạnh mẹ của bé. Thi thoảng Mùa lại ra bàn thờ cháu ở góc nhà để thắp nén hương và nhìn ngắm em bé. Dù chỉ là một đứa trẻ sức yếu, vóc dáng nhỏ bé nhưng cậu bé Mùa vẫn không thôi day dứt, luôn tự trách mình khi giữa lằn sinh tử đã không giữ nổi cháu nhỏ.

Nỗi day dứt của cậu bé lớp 5 khi không thể cứu cháu bé 4 tháng tuổi khỏi lũ dữ: 'Nhiều đêm qua cháu không ngủ được' - Ảnh 2
Chị D. òa khóc khi kể lại sự việc lũ cuốn trôi mất đứa con gái đầu lòng - Ảnh: Báo Thanh niên

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh niên, bản Sơn Hà của xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) chỉ có khoảng 80 nóc nhà sàn nằm dọc dưới chân núi. Trận lũ quét vào rạng sáng 2/10 khiến người dân nơi này khiếp đảm, sợ hãi vì sức tàn phá nặng nề. Nhiều nhà cửa, tài sản của bà con đồng bào dân tộc Mông ở nơi này bị trôi phăng theo dòng nước lũ.

 

Gia đình chị Và Y Dở thuộc diện chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ quét vừa qua. Nhà cửa của vợ chồng chị Dở nằm sát bên dòng suối chảy qua, nên khi lũ ập về đã đánh sập toàn bộ ngôi nhà đang ở, tài sản cũng chẳng còn gì. Đáng thương nhất là đứa con gái đầu lòng mới hơn 4 tháng tuổi của vợ chồng chị Dở không may bị nước lũ cuốn trôi, tử vong.

Bé trai 11 tuổi bàng hoàng kể lại giây phút sinh tử bị lũ quét cuốn trôi cả 100 mét

Bé trai 11 tuổi bàng hoàng kể lại giây phút sinh tử bị lũ quét cuốn trôi cả 100 mét

Em Mùa Chí Mùa (11 tuổi, học lớp 5, trường Tiểu học xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng sau cơn lũ ống bất ngờ ập xuống vào sáng 2/10.

Xem thêm
Từ khóa:   cháu bé 4 tháng tuổi bị lũ quét Lũ quét Nghệ An Bé gái 4 tháng tuổi bị lũ quét cuốn trôi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 3 giờ 41 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 4 giờ 11 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?