Thắt lòng lời kể của người thân cháu bé 4 tháng tuổi bị lũ cuốn tử vong: 'Nỗ lực ứng cứu hai cháu nhỏ nhưng bất thành'

Xã hội 03/10/2022 16:41

Chị Và Y Dở (SN 2003, trú bản Sơn Hà, xã Tà Cạ) vẫn còn nghẹn ngào, không thốt được nên lời bởi vì chỉ trong vòng vài giây đồng hồ, chị mãi mãi mất đi con gái yêu quý mới 4 tháng tuổi.

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào sáng ngày 3/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn, đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 2 bản Hoà Sơn và Sơn Hà (xã Tà Cạ) bị cô lập, lực lượng chức năng đang nỗ lực trong công tác cứu hộ. Thi thể cháu C., 4 tháng tuổi ở bản Sơn Hà, Tà Cạ đã được tìm thấy.

Bên cạnh đó, trận lũ quét đã khiến 13 căn nhà ở xã Tà Cạ bị lũ cuốn, 50 căn nhà bị ngập. Trong đó có 24 nhà bị ngập và hư hỏng nặng. Có 19 nhà bị sạt lở, trong đó có 3 nhà kiên cố bị sạt lở hoàn toàn tại bản Cánh, Sơn Hà (xã Tà Cạ).

Thắt lòng lời kể của người thân cháu bé 4 tháng tuổi bị lũ cuốn tử vong: 'Nỗ lực ứng cứu hai cháu nhỏ nhưng bất thành' - Ảnh 1
Nhiều nhà dân vẫn đang bị chia cắt tại xã Tà Cạ - Ảnh: VTC News

Liên quan đến vụ việc thương tâm của cháu bé 4 tháng tuổi, theo thông tin từ báo Dân Trí, chị Và Y Dở (SN 2003, trú bản Sơn Hà, xã Tà Cạ) vẫn còn nghẹn ngào, không thốt được nên lời. Chỉ trong vòng vài giây đồng hồ, chị mãi mãi mất đi con gái yêu quý mới 4 tháng tuổi. Toàn bộ tài sản, nhà cửa của gia đình chị Dở bị lũ cuốn, chỉ còn bộ quần áo mặc trên người khi chạy lũ. Chồng chị đi làm công nhân ở miền Nam, nghe tin dữ bắt xe về nhưng hiện vẫn chưa đến nơi. Vừa khắc phục hậu quả cơn lũ, bà con, anh em láng giềng vừa động viên Dở để người mẹ trẻ nguôi ngoai nỗi đau.

Anh Mùa Bá Chù - chú chồng của Và Y Dở kể: "Khoảng hơn 7h30 ngày 2/10, mưa to, gió thổi vù vù, anh Chù nghe tiếng nước bục bục từ trên cao. Kinh nghiệm của người dân sống bên bờ suối cho anh thấy cơn lũ quét sắp xảy ra. Anh Chù chỉ kịp bắc tay làm loa, gọi mọi người chạy ra khỏi nhà. Cả một khối bom nước từ trên cao ào xuống, quét sạch những gì trên đường đi của nó. Trong nhà tôi lúc này có vợ con tôi, mẹ con cháu Dở và mấy người nữa. Con trai tôi là Mùa Chí Mùa, 11 tuổi, đang bế cháu Mùa N.C. (con gái chị Và Y Dở), chạy không kịp, bị dòng lũ cuốn trôi. Thấy đó nhưng không thể nào cứu được con và cháu, chỉ có 3-4 giây thôi...".

Thắt lòng lời kể của người thân cháu bé 4 tháng tuổi bị lũ cuốn tử vong: 'Nỗ lực ứng cứu hai cháu nhỏ nhưng bất thành' - Ảnh 2
Bức ảnh người mẹ Và Y Dở đăng lên trang cá nhân nhớ thương con gái 4 tháng tuổi - Ảnh: Báo Dân Trí

Người dân bản Sơn Hà chạy dọc bờ suối, nỗ lực ứng cứu hai cháu nhỏ nhưng bất thành. Bị dòng lũ cuốn đi, va đập vào những thân cây trong dòng lũ khiến cháu Mùa Chí Mùa đau quá, buông tay đang bế cháu gái ra. Một lát sau, Mùa mắc kẹt vào thân cây chìa ra bên bờ suối, mệt lả, bị thương khắp người. Bản năng sinh tồn khiến cậu bé cố thoát dòng lũ, bò lên bờ trong tình trạng kiệt sức. Đến trưa cùng ngày, dân bản tìm thấy thi thể bé N.C. mắc kẹt trong một gốc cây khác.

Cậu bé Mùa Chí Mùa bị thương vào đầu, xây xước khắp người, đang đắp tạm thuốc lá của đồng bào nhưng di chấn tinh thần đối với cậu bé khá nặng nề, thường xuyên la hét hoảng loạn trong cơn mê ngủ.

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