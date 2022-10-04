Bé trai 11 tuổi bàng hoàng kể lại giây phút sinh tử bị lũ quét cuốn trôi cả 100 mét

Xã hội 04/10/2022 19:31

Em Mùa Chí Mùa (11 tuổi, học lớp 5, trường Tiểu học xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng sau cơn lũ ống bất ngờ ập xuống vào sáng 2/10.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, em Mùa Chí Mùa (11 tuổi, học lớp 5, trường Tiểu học xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) và gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng sau cơn lũ ống bất ngờ ập xuống vào sáng ngày 2/10.

 

Gia đình của em Mùa cho biết, vào sáng sớm 2/10, chị Và Y Dở (19 tuổi, trú bản Sơn Hà, xã Tà Cạ), mợ của Mùa, chuẩn bị bữa sáng và dọn đồ chạy lũ. Chị Dở nhờ Mùa trông con gái là Mùa Ngọc Châu (4 tháng tuổi).

Bé trai 11 tuổi bàng hoàng kể lại giây phút sinh tử bị lũ quét cuốn trôi cả 100 mét - Ảnh 1
Em Mùa Chí Mùa (11 tuổi, học lớp 5, trường Tiểu học xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Em Mùa kể lại: "Cháu đang ngồi trông em bé thì bỗng nghe một tiếng như tiếng sấm dội vào nhà, sau đó là nhà bị bể ra cuốn cháu và em cháu theo. Cháu thấy một cái cây trôi vào người nhưng ôm không được, cháu phải thả ra. Khi nước cuốn tiếp thì cháu bị một que sắt đâm trúng vào đầu và tiếp tục trôi xuống dưới. May nhờ cháu ôm được vào cây đu đủ rồi đu được người vào bức tường nên thoát chết". Em Mùa lúc đó thấy em Ngọc Châu bị nước cuốn trôi nhưng đành bất lực không cứu được em.

Chị Vừa Y Khở, mẹ của cháu Mùa nói trong nước mắt: "Lũ quét, chúng tôi chạy đi tìm con thì lũ đã cuốn con đi rồi. Lũ quá lớn, tôi chỉ biết đứng từ trên cao nhìn xuống kêu trời, kêu đất, còn chồng thì quỳ xuống cầu khấn cho con, cháu sống sót…”.

Bé trai 11 tuổi bàng hoàng kể lại giây phút sinh tử bị lũ quét cuốn trôi cả 100 mét - Ảnh 2
Trận lũ quét kinh hoàng gây thiệt hại nặng nề - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, anh Mùa Bá Chù - bố của Mùa cũng cho biết, khoảng hơn 7h30 ngày 2/10, mưa to, gió thổi vù vù, anh Chù nghe tiếng nước bục bục từ trên cao. Kinh nghiệm của người dân sống bên bờ suối cho anh thấy cơn lũ quét sắp xảy ra. Anh Chù chỉ kịp bắc tay làm loa, gọi mọi người chạy ra khỏi nhà. Cả một khối bom nước từ trên cao ào xuống, quét sạch những gì trên đường đi của nó.

"Trong nhà tôi lúc này có vợ con tôi, mẹ con cháu Dở và mấy người nữa. Con trai tôi là Mùa Chí Mùa, 11 tuổi, đang bế cháu Mùa Ngọc Châu (con gái chị Và Y Dở), chạy không kịp, bị dòng lũ cuốn trôi. Thấy đó nhưng không thể nào cứu được con và cháu, chỉ có 3-4 giây thôi...", ông kể.

Người dân bản Sơn Hà chạy dọc bờ suối, nỗ lực ứng cứu hai cháu nhỏ nhưng bất thành. Bị dòng lũ cuốn đi, va đập vào những thân cây trong dòng lũ khiến cháu Mùa Chí Mùa đau quá, buông tay đang bế cháu gái ra... Một lát sau, Mùa mắc kẹt vào thân cây chìa ra bên bờ suối, mệt lả, bị thương khắp người. Bản năng sinh tồn khiến cậu bé cố thoát dòng lũ, bò lên bờ trong tình trạng kiệt sức. 

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