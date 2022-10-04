Xót xa những bữa ăn tạm của người dân Nghệ An sau trận lũ quét dữ dội

Người dân Tà Cạ, Mường Xén, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) lâm vào cảnh túng quẫn vì nhà mất, tài sản trôi theo dòng lũ.
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Trận lũ lịch sử quét qua, xã Tà Cạ và một phần thị trấn Mường Xén, huyện miền núi rẻo cao Kỳ Sơn đã bị nhấn chìm trong nước lũ. Bao nhiêu tài sản quý giá từ ô tô, xe máy, đồ đạc đến hàng hóa đều bị ngập sâu trong bùn hay bị lũ cuốn trôi xuống dòng Nậm Mộ. Thậm chí, cả cháu bé 4 tháng tuổi cũng bị dòng lũ tàn ác cuốn trôi khi chưa biết nói tiếng “Mẹ ơi”.
Theo thông tin từ báo Quân đội nhân dân, đến ngày 4/10, toàn huyện có 1 người tử vong, 55 ngôi nhà bị đổ sập, lũ cuốn trôi hoàn toàn (xã Tà Cạ 54 nhà, thị trấn Mường Xén 1 nhà), 141 nhà bị hư hỏng nặng (xã Tà Cạ 79 nhà, thị trấn Mường Xén 62 nhà); 36 nhà buộc phải di dời không thể sinh sống do nguy cơ sạt lở đất (xã Tà Cạ 30, xã Bảo Nam 6 nhà). Trận lũ quét cũng cuốn trôi 2 ô tô 5 chỗ ngồi, làm ngập, vùi lấp 10 ô tô, 91 xe máy…
Sạt lở, tắc đường rất nghiêm trọng tại nhiều tuyến đường giao thông, cụ thể tuyến đường nối Mường Xén - Tây Sơn bị sụt lún nhiều đoạn, hiện nay xã Tây Sơn đang bị cô lập hoàn toàn. Đường quốc lộ 7 trên địa bàn thị trấn Mường Xén lên Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn sạt lở trên 11 điểm, hiện tại các phương tiện không thể lưu thông.
Theo thông tin từ báo Tiền Phong, người dân Tà Cạ, Mường Xén, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) lâm vào cảnh túng quẫn vì nhà mất, tài sản bị cuốn theo dòng nước lũ. Giữa đói rét, chiếc bánh, gói mì tôm trở nên trân quý hơn bao giờ hết.
Hai chị em Lô Thị Huyền (học sinh lớp 2, trường TH Tà Cạ) chia đôi để ăn trưa. Huyền không tranh giành mà nhường cho em trai phần nhiều hơn. Ngôi nhà đã bị lũ tàn phá, bố mẹ nghèo khó gắng gượng bới bùn bòn mót tài sản còn sót lại. Chị em Huyền ngây thơ lang thang chơi bên bờ suối Huồi Giảng.
Hiện tại, chính quyền địa phương, các đơn vị vũ trang vẫn đang huy động tối đa nhân lực máy móc để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên quá trình thực hiện nhiệm vụ đang gặp nhiều khó khăn do địa hình dốc, dân cư dày rất khó để máy móc hoạt động hiệu quả.