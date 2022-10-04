Xót xa những bữa ăn tạm của người dân Nghệ An sau trận lũ quét dữ dội

Trận lũ lịch sử quét qua, xã Tà Cạ và một phần thị trấn Mường Xén, huyện miền núi rẻo cao Kỳ Sơn đã bị nhấn chìm trong nước lũ. Bao nhiêu tài sản quý giá từ ô tô, xe máy, đồ đạc đến hàng hóa đều bị ngập sâu trong bùn hay bị lũ cuốn trôi xuống dòng Nậm Mộ. Thậm chí, cả cháu bé 4 tháng tuổi cũng bị dòng lũ tàn ác cuốn trôi khi chưa biết nói tiếng “Mẹ ơi”.

Theo thông tin từ báo Quân đội nhân dân, đến ngày 4/10, toàn huyện có 1 người tử vong, 55 ngôi nhà bị đổ sập, lũ cuốn trôi hoàn toàn (xã Tà Cạ 54 nhà, thị trấn Mường Xén 1 nhà), 141 nhà bị hư hỏng nặng (xã Tà Cạ 79 nhà, thị trấn Mường Xén 62 nhà); 36 nhà buộc phải di dời không thể sinh sống do nguy cơ sạt lở đất (xã Tà Cạ 30, xã Bảo Nam 6 nhà). Trận lũ quét cũng cuốn trôi 2 ô tô 5 chỗ ngồi, làm ngập, vùi lấp 10 ô tô, 91 xe máy…