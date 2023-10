Vào ngày 10/10, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Trương Phước Cường (22 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Trương Phước Cường (22 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi giết người.

Cụ thể, công an xác định nghi can Cường sống cùng khu trọ với ông L.C.T (48 tuổi, nạn nhân) trong hẻm 440 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh. Sau khi gây án, Cường vứt dao rồi đến công an đầu thú.

Nguyên nhân là do mâu thuẫn với ông T trong việc phơi quần áo nên đã xô xát, làm nạn nhân tử vong.

Nghi can Cường khai nhận, nguyên nhân đâm chết người là do mâu thuẫn trong việc phơi quần áo trong xóm trọ - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, nghi can Cường khai nhận, đối tượng và ông T. sống chung dãy trọ ở hẻm số 440 đường Nơ Trang Long, phường 13.

Vào lúc 18h15 chiều ngày 9/10, ông T. phát hiện Cường phơi quần áo trên dây phơi đồ của nhà mình nên yêu cầu Cường mang về. Do đó, hai người phát sinh mâu thuẫn, cự cãi với nhau.

Những người trong xóm trọ can ngăn nhưng cả hai vẫn tiếp tục chửi bới rồi dùng dao, kéo tấn công nhau ở trước cổng khu trọ. Sau khi đâm ông T. bị gục xuống đất, Cường bỏ chạy. Ông T được hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Trong quá trình bỏ chạy, Cường vứt con dao gây án xuống sông. Trong đêm, người này đã đến công an phường đầu thú.

Hiện tại, vụ việc đang tiếp tục được điều tra và làm rõ.

Lời khai 'lạnh sống lưng' của con rể sát hại mẹ vợ tử vong, 3 người bị thương nặng ở Vũng Tàu Liên quan đến thảm án con rể sát hại mẹ vợ và 3 người khác bị thương nặng gây rúng động vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lời khai đối với bị can Phạm Thành (50 tuổi, trú tại ấp Tân Bình, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-khai-cua-nam-thanh-nien-22-tuoi-sat-hai-hang-xom-roi-den-cong-an-dau-thu-o-tphcm-511914.html