Quảng Nam: Người mẹ 17 tuổi bỏ lại con gái sơ sinh trong nhà vệ sinh trung tâm y tế

Xã hội 10/10/2022 13:19

Vào rạng sáng ngày 10/10, một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi được phát hiện trong nhà vệ sinh của Trung tâm y tế huyện Quế Sơn - tỉnh Quảng Nam.

Theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 0h30 ngày 10/10, các nhân viên của Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh của khoa Nội. Sau đó, các y, bác sĩ vệ sinh sạch sẽ, thay áo, thay bỉm cho bé và thực hiện các công tác chuyên môn. 

Đồng thời, các y bác sĩ cũng tìm thấy 1 lá thư bên cạnh bé gái sơ sinh. Bức thư với nội dung mẹ là người 17 tuổi và sinh bé gái vào khoảng 20h ngày 9/10. Song, do người này còn đi học nên không đủ khả năng nuôi dưỡng và mong người nào nhặt được chăm sóc bé.

Nguyên văn của bức thư như sau: "Tôi năm nay 17 tuổi, vừa sinh được 1 bé gái vào lúc 20h ngày 9/10. Lý do: Vì tôi còn đi học nên không đủ khả năng nuôi đứa bé được. Tôi mong những ai nhặt được bé thì hãy giúp tôi nuôi dưỡng bé với ạ. Xin cảm ơn”.

Quảng Nam: Người mẹ 17 tuổi bỏ lại con gái sơ sinh trong nhà vệ sinh trung tâm y tế - Ảnh 1
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cùng lá thư - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ Zing, ông Đinh Hữu Long, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn cũng cho hay: "Khả năng bé gái vừa sinh trong tối cùng ngày và bị bỏ lại bệnh viện. Chúng tôi giao cho Khoa Phụ sản, chăm sóc sức khỏe sinh sản trực tiếp chăm sóc cháu bé. Trung tâm đã báo chính quyền địa phương để thông tin tìm người thân cháu bé".

Hiện tại, lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Quế Sơn đã chỉ đạo giao cho Khoa Phụ sản trực tiếp chăm sóc cho bé gái và báo với chính quyền địa phương giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

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