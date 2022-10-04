Chị Lâm Quỳnh Nga (khu đô thị Gamuda Gardens, phường Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội) đã bày tỏ mong muốn giúp đỡ 2 bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên đường vành đai 3.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, UBND phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, Hà Nội) phát thông báo tìm người thân hai bé gái bị bỏ rơi tại lối vào một khu đô thị cạnh đường vành đai 3. Cụ thể, vào 19h30 ngày 29/9, người dân phát hiện hai bé gái gần 1 tháng tuổi bị bỏ lại tại lối vào khu đô thị Gamuda (Hoàng Mai), giáp đường vành đai 3. Lúc phát hiện, ở chân hai bé có đeo giấy của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, ghi tên mẹ là H.T.T.L. (sinh năm 1997). Thời điểm phát hiện, hai bé nằm trong cùng một chiếc giỏ nhựa màu xanh. Một cháu mặc bộ quần áo hồng, được cuốn trong khăn màu hồng. Bé còn lại mặc áo trắng, quần nâu được cuốn trong khăn màu xanh, ở chân có đeo giấy của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (có ghi tên mẹ là H.T.T.L., 25 tuổi). Tờ giấy ghi được viết: "Tôi là mẹ đơn thân, tôi chưa lập gia đình. Chẳng may lỡ dở, ngày 25/8 sinh ra hai cháu, lại sinh non nên tôi không thể nuôi được. Tôi đành từ bỏ các cháu. Mong ai nhặt được các cháu sẽ cưu mang nuôi nấng các cháu nên người".

Hai bé gái bị bỏ rơi tại lối vào khu đô thị cạnh đường vành đai 3 - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Lá thư người mẹ để lại - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào ngày 2/10, gia đình chị Lâm Quỳnh Nga (cư dân Khu đô thị Gamuda Gardens) đã soạn một mâm cỗ tươm tất, cúng đầy tháng cho hai bé gái bị bỏ rơi. Chị Nga cho biết: "Theo tờ giấy người mẹ để lại, các cháu sinh ngày 25/8, đến nay đã hơn một tháng. Chúng tôi làm lễ nhỏ, hi vọng các cháu lớn lên khỏe mạnh, bình an". Chị Nga chỉ nhận quà, sữa, bỉm, không nhận tiền, cho hay gia đình đủ điều kiện chăm sóc hai bé. Chị cũng hạn chế người đến thăm trực tiếp vì hai cháu còn yếu, tránh ảnh hưởng sức khỏe. Sắp tới, chị sẽ đưa hai bé đến bệnh viện khám tổng quát.

Là mẹ của 4 cô con gái (3 người đã du học Mỹ, bé út hiện học mẫu giáo), chị Nga hy vọng người mẹ sẽ quay lại đón hai con, dù cơ hội này rất mong manh. Chị Nga tâm sự: "Tôi không dám đánh giá, vì mỗi người một hoàn cảnh. Nhưng tôi nghĩ, cô gái trẻ đã dũng cảm cho các con được ra đời. Bị cả xã hội lên án, người mẹ đang chịu nhiều ảnh hưởng tâm lý". Gia đình chị Nga cúng đầy tháng cho hai bé gái bị bỏ rơi - Ảnh: Báo Dân Việt Ngoài ra, bảo vệ Khu đô thị Gamuda Gardens cho biết, nhiều ngày qua, rất nhiều cá nhân, tổ chức liên hệ vào nhà chị Lâm Quỳnh Nga. Tuy nhiên, theo quy định, đây là khu vực thắt chặt an ninh, phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương và gia đình chị Nga, bảo vệ mới cho phép. Ông Lê Hải Quang, Chủ tịch UBND phường Trần Phú, quận Hoàng Mai cho biết, chính quyền địa phương đang làm theo thủ tục và quy định để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho hai cháu bé. "Thời gian qua, nhiều người dân chung tay ủng hộ, giúp đỡ hai cháu bé, cũng có người mong muốn nhận nuôi các cháu, nhưng chúng tôi vẫn đang tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định", ông Quang cho hay.

Bị bạn trai 8 năm bỏ rơi để lấy vợ giàu, cô gái mang bầu tháng cuối đến tận hôn lễ làm loạn rồi chết sững với quyết định không ngờ của cô dâu Nói rồi cô dâu nắm tay tôi dẫn xuống sân khấu. Anh ta chỉ còn biết đứng chết trân mà không tin chuyện gì đang xảy ra. Tôi thấy hả dạ và đáng đời cho anh ta lắm, thứ đàn ông bội bạc không bao giờ có cái kết tốt đẹp.

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