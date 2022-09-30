Xót xa hai bé sơ sinh bị bỏ rơi trong giỏ ven đường ở Hà Nội, bên cạnh có bức thư tay nghi của người mẹ để lại

Xã hội 30/09/2022 19:37

Thời điểm phát hiện, 2 em nằm trong cùng một giỏ nhựa màu xanh, cuốn khăn. Ở chân có đeo giấy của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ghi tên người mẹ sinh năm 1997.

Ngày 30/9, theo thông tin từ VietNamNet cho biết, UBND phường Trần Phú (quận Hoàng Mai) đang thông báo tìm người thân 2 bé gái bị bỏ rơi trên đường Vành đai 3.

Xót xa hai bé sơ sinh bị bỏ rơi trong giỏ ven đường ở Hà Nội, bên cạnh có bức thư tay nghi của người mẹ để lại - Ảnh 1
Khu vực người dân phát hiện hai bé gái sơ sinh. Ảnh: VietNamNet

Theo cơ quan chức năng, trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 29/9, người dân phát hiện 2 bé gái khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ lại tại lối vào khu đô thị Gamuda, giáp đường Vành đai 

Thời điểm phát hiện, 2 em nằm trong một giỏ nhựa màu xanh. Chân của 2 bé đeo giấy của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ghi tên mẹ là H.T.T.L (sinh năm 1997). 2 bé gái có sức khỏe bình thường, không dị tật. 

Xót xa hai bé sơ sinh bị bỏ rơi trong giỏ ven đường ở Hà Nội, bên cạnh có bức thư tay nghi của người mẹ để lại - Ảnh 2
Hai bé đang được một hộ gia đình chăm sóc. Ảnh: Zing

Thông tin từ Zing cho biết thêm, bên cạnh 2 cháu bé có mảnh giấy với nội dung: “Tôi là mẹ đơn thân, chưa lập gia đình. Chẳng may lỡ sinh, không thể nuôi được tôi đành từ bỏ các cháu. Mong ai nhặt được các cháu sẽ cưu mang nuôi nấng các cháu nên người”.

Xót xa hai bé sơ sinh bị bỏ rơi trong giỏ ven đường ở Hà Nội, bên cạnh có bức thư tay nghi của người mẹ để lại - Ảnh 3
Bức thư được để gần 2 bé. Ảnh: VietNamNet

UBND phường Trần Phú cho hay hiện 2 cháu bé tạm thời được giao cho một gia đình nuôi dưỡng trong khi chờ cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục theo quy định.

Cơ quan chức năng cũng chưa có thông tin liệu hai bé có phải song sinh hay không.

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