Vào ngày 7/10, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, Quảng Ninh vừa phát đi thông báo tìm người thân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm

Theo thông tin từ Vietnamnet, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, Quảng Ninh vừa phát đi thông báo tìm người thân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Quảng Hà cho biết, vào khoảng 23h đêm ngày 5/10, tại khu phố Lê Đại Hành, thị trấn Quảng Hà, người dân nghe thấy có tiếng trẻ khóc ở cổng một nhà dân. Qua kiểm tra thì phát hiện tại cổng nhà một người dân có chiếc giỏ nhựa màu ghi, bên trong có bé trai sơ sinh đang khóc.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong giỏ nhựa trước cửa nhà dân - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, bé trai sơ sinh nặng khoảng 3kg mặc áo màu vàng, đội mũ xanh, quấn khăn màu xanh được đặt trong chiếc giỏ nhựa. Cạnh cháu bé có 1 con dao màu vàng và 200 nghìn đồng cùng lá thư. Nội dung tờ giấy viết: "Em chào anh chị, do điều kiện gia đình khó khăn em không thể chăm sóc cháu, nên em muốn gửi gắm gia đình mình, em mong gia đình thương cháu, tìm cho cháu một mái ấm để cháu khôn lớn thành người".

Sau khi thăm khám ban đầu, bé trai sơ sinh không có vết thương, sức khỏe tốt. Cháu được nhà bà Dung (người phát hiện cháu bé trước cổng nhà) chăm sóc.

Hiện tại, Ủy ban nhân dân thị trấn Quảng Hà đã phát thông báo tìm thân nhân cho bé trai bị bỏ rơi. Trong thời gian 30 ngày, nếu người thân cháu bé không đến nhận lại, cơ quan chức năng sẽ giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

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