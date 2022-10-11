Theo người dân chứng kiến cho biết, thời điểm trên, mọi người nghe thấy tiếng cãi nhau tại quán spa.

Theo thông tin từ báo Giao thông, ngày 10/10, lực lượng chức năng Hải Dương đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng khiến cô gái tử vong, người nam giới nguy kịch xảy ra ở huyện Tứ Kỳ, Hải Dương.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 10/10, tại một quán spa trên địa bàn xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương). Theo người dân chứng kiến cho biết, thời điểm trên, mọi người nghe thấy tiếng cãi nhau tại quán spa. Sau đó, người dân xung quanh nghe tiếng hét thất thanh của cô gái.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: báo Giao thông

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khi nhiều người chạy tới quán spa thì tá hỏa phát hiện, một cô gái nằm bất động dưới đất, bên cạnh là nam thanh niên cởi trần, đang tự dùng dao đâm vào người mình.

Sau đó, nam thanh niên rơi vào tình trạng nguy kịch, người dân địa phương đã đưa người đàn ông vào viện cấp cứu.

Công an huyện Tứ Kỳ thông tin, đang điều tra xác minh làm rõ vụ việc.

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