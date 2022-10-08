Lời khai của nghi phạm sát hại một nghệ sĩ nổi tiếng khi vừa mới ra tù ở Đắk Lắk

Xã hội 08/10/2022 11:36

Mới ra tù được có 3 ngày nhưng sau khi xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông, đối tượng Đỗ Quang Mạnh đã rút dao đâm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ Infornet/Vietnamnet, vào ngày 8/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an Buôn Ma Thuột đang tiếp tục đấu tranh làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên đường Hà Huy Tập, TP Buôn Ma Thuột. 

Lời khai của nghi phạm sát hại một nghệ sĩ nổi tiếng khi vừa mới ra tù ở Đắk Lắk - Ảnh 1
Đối tượng Đỗ Quang Mạnh - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Sau khi bắt giữ Mạnh sau hơn 5 giờ gây án, tại cơ quan công an bước đầu Mạnh đã khai nhận hành vi giết ông Y Thim Byă. Theo Mạnh, khi đối tượng này đang đi xe máy trên đường thì bị xe ôtô vượt mặt nên bực tức rượt theo. Khi dừng lại thì cả 2 bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát, đánh nhau. Lúc này, Mạnh đã rút con dao Thái Lan mua trước đó đâm 2 nhát vào ông Y Thim Byă khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khoảng  5 giờ gây án, đến tối cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm khi đang từ đường Nguyễn Khoa Đăng (phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) chạy ra hướng đường Hồ Chí Minh để tẩu thoát.

Lời khai của nghi phạm sát hại một nghệ sĩ nổi tiếng khi vừa mới ra tù ở Đắk Lắk - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Infornet/Vietnamnet

 

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào khoảng 12h30 ngày 7/10, Công an TP Buôn Ma Thuột nhận được tin báo của người dân tại khu vực gần ngã ba đường Nguyễn Hữu Thấu - Hà Huy Tập xảy ra vụ án mạng.

Ngay sau đó, Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt hung thủ.

Nạn nhân là ông Y Thim Byă (56 tuổi, ngụ xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) bị đâm 2 nhát ở vùng ngực và bụng đã tử vong. Nạn nhân còn được biết đến là một nghệ sĩ, nghệ nhân rất nổi tiếng Đắk Lắk.

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