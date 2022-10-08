Diễn biến MỚI trong vụ học sinh lớp 1 bị đánh bầm tím chân tay ở Đà Nẵng

Xã hội 08/10/2022 10:23

Công an Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc học sinh lớp 1 tại Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh, quận Sơn Trà bị bầm tím chân tay sau khi ở trường về.

Theo thông tin từ VTC News, ông Lê Từ Hòa, Phó Chủ tịch UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc học sinh lớp 1 tại Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh, quận Sơn Trà bị bầm tím chân tay sau khi ở trường về.

Ông Lê Từ Hòa cho biết thêm, hiện các đơn vị đang làm việc lại với phụ huynh. Nguyên tắc làm việc là không bao che ai cả. Ông Hòa chia sẻ thêm: "Tuy nhiên, việc phụ huynh không đưa ra ý kiến trong cuộc họp mà lại đăng thông tin lên mạng xã hội như vậy là không nên. Với giáo viên chủ nhiệm của 2 học sinh do áp lực của sự việc cũng như dư luận đã phải xin tạm nghỉ. Chúng tôi đang gặp gỡ cả 2 phụ huynh để tìm hiểu rõ mong muốn, nguyện vọng để giải quyết mọi việc".

Diễn biến MỚI trong vụ học sinh lớp 1 bị đánh bầm tím chân tay ở Đà Nẵng - Ảnh 1
Em H. được gia đình phát hiện bị bầm tím - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 6/10, UBND phường Thọ Quang đã làm việc với các bên liên quan và đưa ra kết luận nguyên nhân học sinh bị bầm tím là do một bạn dùng thước đánh trong lúc kèm học vào giờ nghỉ trưa tại lớp.

Sau kết luận trên, dù đã ký vào biên bản nhưng bất ngờ ngày 7/10, phụ huynh của cả hai em đều không đồng tình và đăng những băn khoăn của mình lên mạng xã hội. Đồng thời phụ huynh em H. (là học sinh bị đánh) đã gửi đơn yêu cầu cấp quận xác minh lại vụ việc.

Chị H.N.T.H. (mẹ cháu H.) cho biết, hôm qua, khi làm việc với các bên liên quan, chị lo lắng con không được tiếp tục đi học nên muốn giải quyết nhanh câu chuyện để còn đi làm lo cho gia đình.

“Tối qua, tôi suy nghĩ rất nhiều về việc mình đã không công bằng với con khi thừa nhận kết luận của cơ quan chức năng”, chị H.N.T.H. nói.

Diễn biến MỚI trong vụ học sinh lớp 1 bị đánh bầm tím chân tay ở Đà Nẵng - Ảnh 2
Nơi xảy ra vụ việc học sinh bị đánh bầm tím - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trong khi đó, chị H.T.A. mẹ cháu P.H.P. - học sinh được cho là đánh bạn bầm tím tay chân kể, sáng 6/10, chị lên trường và gặp cháu H., nhìn vết bầm trên chân tay cháu chị không thể tin là do con mình đánh. 

Chị A. chia sẻ, khi nghe cơ quan chức năng kết luận H. bị con mình đánh, chị đã khóc nhiều nhưng vẫn ký vào biên bản đồng ý với kết luận bởi không biết lấy căn cứ nào biện minh cho con, một phần vì mọi việc diễn ra quá nhanh, không đủ tỉnh táo để suy nghĩ.

“Tuy nhiên tối về, vợ chồng tôi lại thấy đau lòng vì con còn quá nhỏ, mang tiếng đánh bạn tới mức phải mời công an sẽ là một áp lực quá lớn cho con khi tới trường cũng như ra ngoài xã hội và cả những ngày tháng sau này. Tôi hỏi con lại tất cả. Tôi bảo con đánh bạn như thế nào, bây giờ mẹ đóng vai là H. cho con đánh lại, thì cháu nói tôi xòe bàn tay ra, nếu đọc sai sẽ đánh vào bàn tay. Cháu còn nói con chỉ đánh vào bàn tay thôi và đánh nhẹ”, chị A. kể.

 

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