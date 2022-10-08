Công an huyện Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Hải (22 tuổi, trú tại Nà Ca, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm) về hành vi giết người.

Theo thông tin từ VTC News, vào tối ngày 7/10, Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Hoàng Văn Hải (SN 2000, trú tại Nà Ca, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm) về hành vi "Giết người".

Trước đó, hồi 19h ngày 5/10, tại xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm xảy ra vụ giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là bà Ma Thị Mỵ (SN 1976, trú tại xóm Bản Búng, xã Yên Thổ).

Đối tượng Hoàng Văn Hải - Ảnh: Báo Dân Trí

Công an huyện Bảo Lâm cho biết, bà Mỵ bị chính con rể là Hoàng Văn Hải dùng dao đâm vào bụng. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Yên Thổ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bắt giữ được Hải, thu giữ tang vật gây án.

Đồng thời, công an huyện Bảo Lâm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai những người liên quan.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn về việc đóng góp tiền nuôi con chung giữa Hải và con gái bà Mỵ là chị Lò Thị Trỉ (SN 2001). Hiện hai vợ chồng đã ly thân, con chung sống với Hải. Hiện tại, vụ án đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Cháy nhà phừng phực lúc nửa đêm, cảnh sát kịp thời giải cứu 4 người bị mắc kẹt ra ngoài an toàn Cùng với chữa cháy, Đội PCCC & CNCH số 1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh nhanh chóng triển khai phương án đưa 4 người bị mắc kẹt trong nhà ra ngoài an toàn.

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