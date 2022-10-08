Cao Bằng: Con rể sát hại mẹ vợ chỉ vì mâu thuẫn việc góp tiền nuôi con

Xã hội 08/10/2022 09:19

Công an huyện Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Hải (22 tuổi, trú tại Nà Ca, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm) về hành vi giết người.

Theo thông tin từ VTC News, vào tối ngày 7/10, Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Hoàng Văn Hải (SN 2000, trú tại Nà Ca, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm) về hành vi "Giết người".

Trước đó, hồi 19h ngày 5/10, tại xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm xảy ra vụ giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là bà Ma Thị Mỵ (SN 1976, trú tại xóm Bản Búng, xã Yên Thổ).

Cao Bằng: Con rể sát hại mẹ vợ chỉ vì mâu thuẫn việc góp tiền nuôi con - Ảnh 1
Đối tượng Hoàng Văn Hải - Ảnh: Báo Dân Trí

Công an huyện Bảo Lâm cho biết, bà Mỵ bị chính con rể là Hoàng Văn Hải dùng dao đâm vào bụng. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Yên Thổ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bắt giữ được Hải, thu giữ tang vật gây án.

Đồng thời, công an huyện Bảo Lâm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai những người liên quan.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn về việc đóng góp tiền nuôi con chung giữa Hải và con gái bà Mỵ là chị Lò Thị Trỉ (SN 2001). Hiện hai vợ chồng đã ly thân, con chung sống với Hải. Hiện tại, vụ án đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Cháy nhà phừng phực lúc nửa đêm, cảnh sát kịp thời giải cứu 4 người bị mắc kẹt ra ngoài an toàn

Cháy nhà phừng phực lúc nửa đêm, cảnh sát kịp thời giải cứu 4 người bị mắc kẹt ra ngoài an toàn

Cùng với chữa cháy, Đội PCCC & CNCH số 1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh nhanh chóng triển khai phương án đưa 4 người bị mắc kẹt trong nhà ra ngoài an toàn.

Xem thêm
Từ khóa:   con rể sát hại mẹ vợ con rể đâm mẹ vợ tử vong án mạng Cao Bằng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 3 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 5 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 5 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?