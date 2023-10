Vụ chủ nợ mạo danh phụ huynh đòi đón học sinh ở Hà Nội: Xuất phát từ app vay tiền qua mạng

Sau vụ việc, Phòng GD-ĐT quận Thanh Xuân đã tham mưu cho UBND quận ra văn bản gửi tới các trường học trên địa bàn cảnh báo tới các bậc phụ huynh, nâng cao cảnh giác, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi được thực hiện như thế nào, để xác định các giai đoạn thực hiện tội phạm đối với tội danh này. Trường hợp có căn cứ cho thấy đối tượng đã chuẩn bị công cụ phương tiện, có bàn bạc với nhau và đến trường để thực hiện việc bắt người (Đã thực hiện hành vi phạm tội), nhưng chưa bắt được học sinh để tống tiền là do cán bộ giáo viên nhà trường phát hiện và ngăn chặn thì hành vi này đã thỏa mãn dấu hiệu của tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 169 bộ luật Hình sự (ở giai đoạn phạm tội chưa đạt).

Nhận định về vụ việc này, tiến sĩ - luật sư Đặng Văn Cường cho rằng: "Hành vi của các đối tượng trong vụ việc xâm hại đến nhiều khách thể mà pháp luật bảo vệ trong đó có quyền tự do thân thể, quyền được bảo vệ tính mạng sức khỏe của công dân, quyền sở hữu tài sản và danh dự nhân phẩm, uy tín của tổ chức cá nhân."

Theo vị luật sư, ngoài hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, thì các đối tượng còn có hành vi chửi bới, đe dọa, xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của giáo viên và của nhà trường. Đây là hành vi coi thường pháp luật, xâm phạm đến danh dự nhân phẩm uy tín của tổ chức cá nhân. Bởi vậy, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ diễn biến hành vi và xác định hậu quả của hành vi này để xử lý về hành vi làm nhục người khác, hành vi vu khống, hoặc lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.

"Nếu hành vi cho thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì cơ quan điều tra cũng có thể khởi tố thêm vụ án hình sự về tội vu khống, tội làm nhục người khác hoặc tội lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo quy định của bộ luật hình sự hiện hành" - luật sư Đặng Văn Cường cho biết.

Trường Tiểu học Phan Đình Giót - quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội - nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: VOV

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, UBND Q.Thanh Xuân (Hà Nội) đã có văn bản về việc bảo đảm công tác an ninh, an toàn trường học sau khi có vụ việc giả mạo người nhà đòi đón học sinh, vu khống giáo viên xảy ra trên địa bàn. Theo văn bản, được biết, sự việc xảy ra tại Trường tiểu học Phan Đình Giót (Q.Thanh Xuân, Hà Nội).

Cụ thể, ngày 28/9, cô giáo T.T.H, chủ nhiệm một lớp 2 của trường, nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ. Người gọi nhận là người nhà của học sinh N.T.T xin cho con về sớm do gia đình có việc riêng. Người gọi có nói rõ ngày sinh, đặc điểm nhận dạng (nốt ruồi) của học sinh...

Tuy nhiên, cô T.T.H trả lời do không nhận thông báo của bố mẹ cho con về sớm nên không đồng ý. Lúc này, đối tượng mới nói rõ mình là chủ nợ của bố mẹ học sinh N.T.T. Cô T.T.H liên hệ với mẹ học sinh, nắm được thông tin phụ huynh không nhờ người đón con về, gia đình có vay nợ.

Sau đó, một số đối tượng liên tục gọi điện nói những lời lẽ thiếu lịch sự, đe dọa cô giáo. Giáo viên đã báo cáo Ban giám hiệu nhà trường, đồng thời liên hệ với mẹ học sinh. Sau đó, một số đối tượng liên tục gọi điện thoại cho Ban giám hiệu và các số máy điện thoại của trường; đăng tải trên mạng xã hội các thông tin bịa đặt, vu khống về cô giáo T.T.H và Ban giám hiệu...

Trong văn bản, lãnh đạo UBND Q.Thanh Xuân nhận định đây là sự việc gây mất an toàn cho học sinh, giáo viên, ảnh hưởng đến uy tín của Trường tiểu học Phan Đình Giót nói riêng và các trường học trên địa bàn quận nói chung.