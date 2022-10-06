Chủ nợ mạo danh phụ huynh đòi đón học sinh, công an Hà Nội vào cuộc xác minh vụ việc

Xã hội 06/10/2022 08:37

Giao viên nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, nói muốn đón một học sinh về sớm vì có việc gia đình.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 5/10, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng tố cáo về một thủ đoạn giả mạo phụ huynh xảy ra trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội. Theo đó, sáng 28/9, một cô giáo chủ nhiệm lớp 2, trường Tiểu học Phan Đình Giót, nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, nói muốn đón một học sinh về sớm vì có việc gia đình. Giáo viên này không đồng ý vì chưa nhận được thông báo của phụ huynh.

Sau đó, đối tượng đổi thái độ sang đe dọa, uy hiếp giáo viên, cho biết hắn ta là chủ nợ của bố mẹ học sinh. Ban giám hiệu và đường dây liên lạc của nhà trường cũng nhận những cuộc điện thoại tương tự. Công an quận Thanh Xuân đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Chủ nợ mạo danh phụ huynh đòi đón học sinh, công an Hà Nội vào cuộc xác minh vụ việc - Ảnh 1
Trường Tiểu học Phan Đình Giót, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: VTC news

Trong cùng ngày, trao đổi với VTC News, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra, xác minh thông tin chủ nợ giả mạo phụ huynh để đón học sinh tại Trường Tiểu học Phan Đình Giót. Đối tượng trên cư trú tại TP.HCM.

Lãnh đạo Phòng GD-ĐT quận Thanh Xuân cũng xác nhận vụ việc trên: "Rất may, ngành giáo dục quận được rèn luyện kỹ năng, có quy chế đón trả trẻ, cô giáo phát hiện kịp thời nên không xảy ra việc đáng tiếc".

Sau đó, Phòng GD-ĐT tham mưu cho UBND quận ra văn bản gửi tới các trường học trên địa bàn cảnh báo tới các bậc phụ huynh, nâng cao cảnh giác, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

 

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