Cháu bé sơ sinh bị 'mẹ mìn' mạo danh bắt cóc tại bệnh viện Chương Mỹ hiện ra sao?

Xã hội 21/08/2022 19:47

Bé trai trong vụ bắt cóc tại bệnh viện Chương Mỹ, Hà Nội sinh mổ nặng hơn 3 kg. Vừa mổ hôm trước thì hôm sau xảy ra chuyện.

Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Tuyến (33 tuổi, ở xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ) để điều tra về hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Cháu bé sơ sinh bị 'mẹ mìn' mạo danh bắt cóc tại bệnh viện Chương Mỹ hiện ra sao? - Ảnh 1
Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Vietnamnet

Ngày 21/8, theo thông tin từ Zing.vn cho biết, tại cơ quan chức năng, Tuyến khai đang là công nhân làm việc tại một doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Thời gian gần đây, nghi phạm bị lừa 10 triệu đồng qua mạng.

Thấy đồng nghiệp có nhu cầu tìm trẻ sơ sinh để nhận làm con nuôi, nghi phạm nảy sinh ý định bắt cóc một cháu bé cho người này. Cô ta nghĩ sau khi giúp đồng nghiệp sẽ được bồi dưỡng, cám ơn bằng tiền.

Tối 19/8, Tuyến đến Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ, mặc áo blouse rồi lẻn vào khoa Sản. Tại đây, nghi phạm giả vờ thăm khám cho trẻ sơ sinh tại khoa. Sau đó, Tuyến nói với gia đình một trẻ sơ sinh là cháu bé có dấu hiệu bị vàng da, phải đưa đi kiểm tra.

Bà của cháu bé đã đi theo nghi phạm. Điều này khiến Tuyến bối rối. Nghi phạm sau đó đi lung tung, cuối cùng rẽ vào phòng mổ.

Lúc này, một bác sĩ là phó trưởng khoa Sản đã phát hiện điều bất thường nên bế cháu bé. Nghi phạm bỏ chạy nhưng lực lượng bảo vệ của bệnh viện đã bắt giữ.

Cháu bé sơ sinh bị 'mẹ mìn' mạo danh bắt cóc tại bệnh viện Chương Mỹ hiện ra sao? - Ảnh 2
Đối tượng Nguyễn Thị Tuyến. Ảnh: VOV

Theo thông tin từ Infonet cho biết, cháu bé bị bắt cóc sau khi được bà nội kịp thời phát hiện thì đến nay sức khoẻ vẫn ổn định.

Bé trai, sinh mổ nặng hơn 3 kg. Vừa mổ hôm trước thì hôm sau xảy ra chuyện.

Phía bệnh viện Chương Mỹ cho biết, trước đây hàng ngày tại mỗi cuộc giao ban bệnh viện luôn nhắc nhở anh em phải cảnh giác cao độ không chỉ với công tác an ninh trật tự mà cả công tác khám chữa bệnh nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp ăn cắp, ăn trộm.

Sau sự việc này, bệnh viện cũng rà soát lại, tăng cường kiểm tra đồng thời tuyên truyền bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cảnh giác cao độ hơn. Bệnh viện cũng sẽ tăng cường kiểm soát đối với trẻ khi ra vào viện, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ với người đến thăm.

Hiện sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

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