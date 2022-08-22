"Nổ" mình là Việt kiều Mỹ về nước để lừa đảo phụ nữ quen qua mạng, người đàn ông chiếm đoạt hơn nửa tỷ của nạn nhân.

Theo Thanh Niên vào ngày 22/8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên Trần Hỷ Tâm (41 tuổi, ngụ TP.HCM) 14 năm tù về tội "Cướp giật tài sản". Tâm lấy mác "Việt kiều Mỹ" làm quen với chị V. qua mạng xã hội. Và ở lần hẹn gặp đầu tiên, Việt kiều "dỏm" đã cuỗm đi mất của nạn nhân hơn 500 triệu đồng. Bị cáo Trần Hỷ Tâm. (Ảnh: Thanh Niên) Cũng theo thông tin từ Thanh Niên, vào cuối tháng 3/2021, bằng mạng xã hội Facebook và Zalo, Tâm nhắn tin làm quen với chị T.T.B.V (35 tuổi, ngụ Long An), qua quá trình trò chuyện, Tâm giới thiệu mình là Tuấn, Việt kiều Mỹ về Việt Nam chơi, do dịch Covid-19 nên chưa quay lại Mỹ được.

Sau một thời gian, cho nhau số điện thoại để kết bạn, cả hai người thường xuyên nhắn tin qua lại với nhau qua Zalo. Tâm rủ chị V. đi chơi nhiều lần, nhưng do bận công việc nên chị này không đi. Đến ngày 4/4/2021, chị V. gọi cho Tâm nói có thể đi chơi, Tâm đến nhà đón chị V. Khi đi vào sáng hôm sau ngày 5/4/2022.

Được biết, khi đi chị V. mang theo túi xách, bên trong có 3 triệu đồng, 2 điện thoại di động đưa cho Tâm treo lên xe và 1 bịch nylon có 490 triệu đồng đưa cho anh này bỏ vào cốp xe. Lúc đi đến một cửa hàng bán túi xách ở Q.1, Tâm dừng xe bảo V. vào mua túi xách đựng tiền cho an toàn. Khi chị V. bước xuống xe, anh này liền lái xe bỏ chạy. Đến ngày 22.5.2021, Tâm bị công an bắt. Theo như điều tra, Tâm khai sau khi lấy được tài sản, Tâm di chuyển qua phà Cát Lái vứt bỏ 2 điện thoại di động lấy được của chị V. xuống sông do sợ bị định vị. Với số tiền 493 triệu đồng, Tâm trả nợ hết 450 triệu đồng cho 1 số người, số tiền còn lại Tâm mua 3 chiếc điện thoại di động và dùng để tiêu xài cá nhân. Được biết, đến nay Việt kiều giả Trần Hỷ Tâm chỉ mới bồi thường cho người bị hại 20 triệu đồng. Vì vậy, tại phiên tòa, Hội đồng xét xử buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho người bị hại, bao gồm 2 điện thoại và số tiền bị cáo cướp giật là khoảng 510 triệu đồng.

Bắt giữ tài xế xe ôm dàn cảnh cướp túi xách của nữ hành khách vào đêm muộn Nghi phạm khai nhận, sau khi chiếm đoạt tiền và điện thoại, đối tượng đã đến bưu điện gửi trả giấy tờ tùy thân cùng túi xách về địa chỉ của nữ hành khách.

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